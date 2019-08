Dazn sbarca su Sky! Nasce Dazn1 | come funziona il nuovo canale e tutte le novità

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019)e Sky sottoscrivono unaccordo commerciale con la nascita del1 visibile per tutti i clienti Sky che rientrano in determinate caratteristiche di abbonamento Stanchi di dover fare la spola fra Sky eper vedere le partite della vostra squadra del cuore? Dal 20 settembre non ci sarà più bisogno di avere due abbonamenti! Sky ehanno annunciato di aver siglato unaccordo commerciale per il quale una programmazione ristretta disarà visibile nel209 di Sky, ribattezzato1. Dal 20 settembre gli abbonati Sky via stellite con decoder HD che attiveranno l’offerta Sky-avranno accesso a 3 partite a giornata di Serie A, 2 incontri di Serie B e una selezione di calcio internazionale ed altri sport. “continua ad investire per far crescere la piattaforma e ampliare l’offerta di contenuti in streaming – ha ...

EnzoArlotta29 : RT @CalcioFinanza: Accordo Dazn-Sky: Dazn sbarca sul satellite con un canale dedicato dal 20 settembre - Moixus1970 : RT @CalcioFinanza: Accordo Dazn-Sky: Dazn sbarca sul satellite con un canale dedicato dal 20 settembre - zazoomblog : Dazn sbarca su Sky: canale dal 20 settembre - #sbarca #canale #settembre -