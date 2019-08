Dazi della Ue alle bici asiatiche Le imprese | salvi 10mila posti

G7 a Biarritz : agenda “pesante” per i grandi della Terra - con Brexit - Iran e Dazi : Il tema ufficiale del vertice francese è la lotta alle diseguaglianze, ma sul tavolo ci sono il ritorno al G8 con la Russia e il Kashmir conteso

U&D : possibile diffida della reDazione contro la Cilia - ne parla il marito su IG : Teresa Cilia sarebbe stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne, in seguito alle ultime dichiarazioni che hanno alzato un polverone mediatico sulla trasmissione. È quanto emerge dalle affermazioni di Salvatore, suo marito, che ha interrotto il silenzio di questi giorni su Instagram. Il duro scontro tra la Mennoia e la modella siCiliana Tra l'ex protagonista del dating show e la redattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, si è ...

Uomini e Donne news - diffida per Teresa Cilia? Le nuove parole della reDazione : Teresa Cilia è stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne? Parlano gli autori del programma Continua a tenere banco la querelle tra la redazione di Uomini e Donne e l’ex tronista Teresa Cilia. Quest’ultima ha fatto delle insinuazioni pesanti sul programma di Maria De Filippi e in particolare sull’autrice Raffaella Mennoia, a capo del […] L'articolo Uomini e Donne news, diffida per Teresa Cilia? Le nuove parole ...

FeconDazione in vitro : dopo 24 anni scopre di non essere il padre biologico della figlia : La Cable News Network CNN ha reso noto oggi un fatto di cronaca verificatosi in Ohio, stato federale degli Stati Uniti d'America: una coppia della città di Delaware, che ha potuto far nascere nel 1994 la loro unica figlia Rebecca Cartellone, grazie alla Fecondazione in vitro, ha scoperto dopo ventiquattro anni, che il padre Joseph non sarebbe biologicamente il genitore di Rebecca. La tecnica di fertilità che ha permesso la nascita di Rebecca ...

Arata chiedeva al cardinale Burke di raccomandare il figlio e Siri : gli affari della Lega all’ombra della FonDazione Sciacca : Al telefono ricordava a Sua Eminenza, con la deferenza che gli era dovuta per via della porpora, “se può fare quel famoso intervento su Giorgetti“. E l’uomo di Chiesa rispondeva rassicurante: “Sì, sì, quando è il momento giusto sono pronto”. Ma per quale motivo Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ora vicino alla Lega e socio occulto di Vito Nicastri nell’affare dell’eolico in Sicilia, chiedeva al ...

Advance sim va in liquiDazione coatta su proposta della Banca d’Italia : La società di consulenza Advance Sim è stata messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto del ministero dell’Economia su proposta della Banca d’Italia e con il parere conforme della Consob. Lo ha reso noto il 10 luglio via Nazionale, che ha nominato l’avvocato Luca Maria Blasi commissario liquidatore e ha scelto come componenti del Comitato di sorveglianza Enrico Ajello, Emanuele Cusa e Federico Loda. La gestione ...

Addio a Stefano Rosini - padre del collega Gianni. L’abbraccio della reDazione : La direzione, la redazione e tutto ilfattoquotidiano.it abbracciano il collega Gianni Rosini e gli sono vicini nel grande dolore per la improvvisa scomparsa del padre, Stefano Rosini. L'articolo Addio a Stefano Rosini, padre del collega Gianni. L’abbraccio della redazione proviene da Il Fatto Quotidiano.