Dall’Equinozio d’Autunno alle congiunzioni | tanti eventi astronomici a Settembre 2019

(Di domenica 1 settembre 2019) Nuovo mese di: ecco cosa ci riserva, nono mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole giorno 17 passa dalla costellazione del Leone a quella della Vergine. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 80 minuti. Si ricordi che il 23è il giorno dell’Equinozio d’Autunno, che scatterà precisamente07:50 UTC, 09:50 ora italiana. La Luna è in Primo Quarto il 6, in fase di plenilunio il 14, in Ultimo Quarto il 22 e infine il novilunio sarà il 28. Il nostro satellite verrà a trovarsi nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita il 13 (apogeo, 406377 km), e raggiungerà il punto opposto il 28 (perigeo, 357802 km). Per quel che riguarda l’osservazione dei pianeti del Sistema Solare, ...