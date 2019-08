Cristèl Carrisi Dalla musica alla conduzione tv alla fine hanno vinto gli haters

Scomparsa Ylenia Carrisi - si è saputo solo oggi. La foto pubblicata dalla sorella Cristel è da lacrime : Il 10 agosto Cristel carini, la figlia di Al Bano e Romina Power, dal 2016 moglie dell’imprenditore croato Davor Luksic, ha dato alla luce una bambina. La prima a dare la notizia era stata proprio la neo nonna, pubblicando su Instagram la foto della manina della nipote: «Quella manina che la sua mamma non lascerà per il resto della vita», aveva scritto la cantante piena di tenerezza. Per Cristel si tratta ...

Al Bano e Romina - il gesto di Cristel Carrisi per la sorella Ylenia : Commuove lo splendido gesto fatto da Cristel Carrisi, figlia di Romina e Al Bano, per Ylenia, la sorella scomparsa oltre vent’anni fa. Era il 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina sparì in circostanze misteriose a New Orleans. Da allora la vita della famiglia Carrisi non è stata più la stessa, la scomparsa di Ylenia ha causato una profonda ferita che, ancora oggi, non si è sanata. Solo qualche giorno fa la Power aveva condiviso su ...

