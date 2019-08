CorSport | Hysaj-Valencia | 24 ore per chiudere altrimenti gli spagnoli penseranno ad altro

CorSport : Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus : Per Hysaj tutte le strade portano a Roma, scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi sono dati per favoriti nella trattativa per il terzino. Ma potrebbero anche dirottare verso Torino, dove c’è Sarri, che da sempre è un suo estimatore. Ieri le voci hanno fatto filtrare proprio la sensazione che la Juve intenda cercare l’albanese. L'articolo CorSport: Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.

CorSport : Le trattative in uscita : Tutino - Verdi - Ounas - Tonelli e Hysaj : Nel futuro di Tutino c’è il Verona. È praticamente tutto fatto, scrive il Corriere dello Sport. Mancano solo i documenti controfirmati che devono arrivare da Miami, dove il Napoli è in ritiro per le amichevoli ma l’accordo è raggiunto. Il calciatore avrà la sua possibilità di esibirsi in serie A e, in futuro, anche di tornare a Napoli, chissà. Le prossime uscite da formalizzare sono quelle di Verdi, Tonelli, Ounas e Hysaj. Verdi aspetta che ...

CorSport : Le tre cessioni più vicine : Verdi - Hysaj e Tonelli : Potrebbe essere questione di giorni la cessione di Verdi, Hysaj e Tonelli. “Ancora qualche amichevole e poi il trio cambierà casacca”, scrive il Corriere dello Sport, con l’obiettivo di ricavarci quanto più possibile e far lievitare il tesoretto che ha già raggiunto un livello considerevole. Per Verdi il Napoli chiede 25 milioni e difficilmente farà sconti perché intende recuperare quanto ha speso per il suo acquisto dal Bologna solo un anno fa. ...