CorSera | l’unica traccia di sarrismo nell’aria torinese è la presenza del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) La perdita di Chiellini è una difficoltà in più per Sarri. Il tecnico è già provato dalla polmonite e da un mercato senza certezze, scrive Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera. La Juve si trova senza il capitano e senza un pezzo della sua anima. Certo non si può parlare di emergenza, quando al suo posto, in campo, vanno De Ligt o Demiral, ma la botta c’è e bisognerà affrontarla. Scrive Tomaselli: “Se ci sono tracce di, è più che altro per ladel, che ha ancora la maggior parte dei giocatori utilizzati da Sarri per vincere allo Stadium (con gol di Koulibaly) l’ultima volta che il tecnico ci ha messo piede”. Il fatto che la sfida con il, così delicata, arrivi in un clima molto distante dai big match autunnali e senza neppure l’allenatore bianconero in panchina non è un male per la Juventus che ancora non è stata ...

