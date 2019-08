Conviene comprare già oggi uno smartphone 5G?

Fonte : wired

(Di sabato 31 agosto 2019) 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Le rivoluzioni, nella telefonia, non sono poi molte, e quelle epocali, appena uscite, ci mettono di fronte alla sempiterna domanda: ci serve davvero? Non fa eccezione il 5G, che da qualche mese fa capolino anche nella penisola e promette di rivoluzionare la nostra vita. Le caratteristiche per riuscirci ci sono, ma occorre capire se questo momento, cioè la fase di lancio, è quello giusto per abbracciare la tecnologia. Velocità e latenza Sulla carta, come detto, il 5G è davvero rivoluzionario e le frecce al suo arco sono molte. La prima e più intuitiva è la velocità, che passa dal gigabit offerto dal 4G ad almeno 10 gigabit, con picchi fino a 50. Questa, però, è la velocità raggiungibile da qui ai prossimi anni, perché entro il 2025 si conta di arrivare a ben 100 gigabit. Dati meravigliosi, ma che vanno contestualizzati, come vedremo a ...

