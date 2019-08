Conte da Mattarella | poi il vertice sul programma | M5s e Pd continuano a trattare

Conte vede Mattarella - poi l’incontro con Cinque Stelle e Pd : “Fatti passi avanti” : l’incontro tra i partiti slittato di alcune ore. Fonti parlamentari avevano ipotizzati un passo indietro del premier dopo le ultime tensioni tra dem e grillini

Governo - Crisi - percorso a ostacoli M5S-Pd. I dem : serve un chiarimento politico Conte in mattinata da Mattarella : Giornata ricca di annunci e tensioni sul fronte Governo. Dopo il colloquio con Mattarella, Giuseppe Conte è rientrato per ricevere i rappresentanti di M5S e Pd e provare la ripartenza in...

Paolo Becchi e il sospetto sull'incontro Conte-Mattarella : "Di Maio ha capito il 'pacco' che gli sta tirando" : "Conte è salito al Quirinale in modo abbastanza irrituale perché Di Maio sta cominciando a capire il 'pacco' che stanno tirando a lui e a tutto il M5S e ci sta ripensando. Del resto se si dovesse andare alle elezioni Di Maio è ancora in partita e Renzi è finito per sempre". Paolo Becchi commenta cos

Che cosa è andato a fare Conte da Mattarella : Un incontro non programmato, informale. Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è salito questa mattina intorno alle 10, al Quirinale per vedere il Presidente Sergio Mattarella. Il tema è, ovviamente, il tentativo di formare il governo che, anche alla luce delle esternazioni di Luigi Di Maio che è tornato ad evocare le urne, ha subito uno stop. E l'incontro ha creato nuovi timori per il proseguimento del lavoro che ...

Governo - Conte per più di un'ora da Mattarella : ora il vertice con M5s e Pd | Di Battista : ultimatum? Idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

