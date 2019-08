Concerto di Jovanotti a Viareggio il 31 agosto | info | orari e scaletta del Jova Beach

Info utili e ingressi per il Concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro il 28 agosto : Il concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro raddoppia il successo del live di debutto e torna in spiaggia il 28 agosto con una serie di ospiti e di musica che continuerà fino a tarda notte come capitato nel caso degli altri concerti. Sul palco con Lorenzo Jovanotti compariranno Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo Di Angilla. Tra gli ospiti, Ackeejuice Rockers, Club Paradiso, ...

Vasto - la sorpresa di Jovanotti per i due sposi : salta il Concerto ma lui li ricompensa così : “Cari Susanna e Andrea! Felicitazioni ragazzi! W gli sposi! Avremmo dovuto essere a #jovabeachparty sulla spiaggia di Vasto, avevate organizzato tutto, ma il vostro amore sia molto più forte di un piccolo cambio di programma. La vita è l’arte della gestione degli imprevisti e guardando questo video mi sembra che voi ci riusciate benissimo! Vi aspetto il 21 settembre a Milano (come vi ho appena detto nel mio videomessaggio) mi raccomando ...

'Jova Beach Party' : Vasto dopo Albenga dice no al Concerto di Jovanotti in spiaggia : "E' qui la festa?". A Vasto, no di certo. Il comune in provincia di Chieti dice no a Jovanotti, cantautore, rapper e disc-jockey 52enne. Annullata la tappa del 'Jova Beach Party', mega concerto che avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina. Il no arriva dal Prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, per ragioni di sicurezza. Immediata la replica social del cantante dopo la 'bocciatura': sarebbe rimasto 'vittima' di ...

Annullato il Concerto di Jovanotti a Vasto per “basse ragioni di polemica politica locale” : info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti a Vasto è stato Annullato; è notizia di oggi. L'evento in programma per il prossimo 17 agosto all'Area Eventi Lungomare di Vasto (Chieti) è stato Annullato. A darne comunicazione è Trident dopo un meeting per la sicurezza che si è svolto oggi presso la Prefettura di Chieti, che non ha acconsentito all'evento. Oggi si è tenuto l'incontro tra il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e la Commissione ...

A rischio il Concerto di Jovanotti a Policoro (Matera) - ambientalisti contro il Jova Beach Party in Basilicata : A rischio un altro concerto del Jova Beach Party: si tratta del spettacolo di Jovanotti a Policoro (Matera), unica tappa in Basilicata. Una nuova polemica raggiunge la rete, ancora una volta da parte degli animalisti. A Policoro sarebbero da tutelare specie importanti, tra le quali il fratino e la tartaruga caretta caretta, ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Preoccupati per l'impatto ambientale del tour estivo di Jovanotti, gli ...

Jovanotti a Milano Linate - un ultimo Concerto a settembre per la festa finale del Jova Beach Party : Jovanotti a Milano Linate, nell'aeroporto chiuso per lavori: è la sorpresa finale del Jova Beach Party, una grande festa in programma per il mese di settembre. Era stato annunciato un ultimo grande evento per il Jova Beach Party, nell'ultimo giorno d'estate. Si terrà il 21 settembre il concerto finale dell'innovativa tournée estiva di Jovanotti che tra luglio e agosto calcherà i palchi allestiti sulle principali spiagge italiane, da nord a ...

Albenga : stop al Concerto di Jovanotti : Sarebbe stato un evento imperdibile per i tantissimi ammiratori di Lorenzo Cherubini, da tutti conosciuto come Jovanotti. La febbre del 'Jova Beach Party' era già arrivata ad Albenga (Liguria) da settimane ed i fans liguri, lombardi e piemontesi aspettavano solo di potersi scatenare sulle note di 'Ragazzo fortunato', ' Serenata rap' o di dedicare un pensiero alla propria metà con meravigliose canzoni come 'A te' o 'Il più grande spettacolo dopo ...

Annullato il Concerto di Jovanotti ad Albenga : info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti ad Albenga è Annullato per cause di forza maggiore. Le maree hanno spazzato via metri di spiaggia e ora la location non è adatta ad accogliere l’evento. Rispetto ai rilievi e alle misurazioni dello scorso novembre, oggi si parla di circa 10/12 metri di spiaggia in meno che rendono impossibile il corretto svolgimento del Jova Beach Party per la tappa di Albenga. Dopo il concerto di Barletta, l’artista è apparso sui ...

Maltempo - le mareggiate hanno ristretto la spiaggia : cancellato il Concerto di Jovanotti ad Albenga : Cancellata la tappa di Albenga del Jova Beach Party a causa delle ultime mareggiate che hanno ristretto la spiaggia. Trident Music, annuncia infatti la cancellazione della data nel comune del savonese in programma per il prossimo 27 luglio. “Questa mattina – si legge in una nota – sono arrivati i tecnici del JBP che hanno effettuato i primi rilievi per il posizionamento delle strutture e purtroppo si è scoperto che il fenomeno ...

“Troppo rischioso”. Annullato il Concerto sulla spiaggia di Jovanotti ad Albenga. Ecco perchè : La notizia era nell’aria da molto tempo. Adesso è addirittura ufficiale: una data del Jova Beach Party, infatti, è stata cancellata per problemi logistici. Lo ha reso noto direttamente la Trident Music, la società organizzatrice dell’evento. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come associazioni ambientaliste e autorità competenti avessero manifestato dubbi e avanzato criticità sulla fattibilità, in termini di rispetto naturale e di ...

Prefetto blocca il Concerto di Jovanotti sulla spiaggia a Vasto : “Troppi rischi” : Doveva essere l’evento simbolo di questa estate 2019, alla fine il Jova Beach Party rischia di essere un flop. È stato infatti bloccato il prossimo concerto di Jovanotti e molte altre date sono a rischio. “Si tratta di una piccola Woodstock tutta italiana” avevano scritto entusiasti i fan che erano accorsi alle prime date. Ma adesso potrebbe essere messa la parola fine al tour: lo ha detto il Prefetto di Chieti, in seguito ad un parere negativo ...