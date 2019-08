Come sono le proteste di Hong Kong viste da Hong Kong

Come sono andate le consultazioni di Conte : Non benissimo, sembrerebbe: Luigi Di Maio ha detto che si farà il governo con il PD solo se sarà rispettato il programma del Movimento 5 Stelle

Come gli squali possono aiutarci a debellare i batteri : L’oceano non è solo uno degli ambienti più affascinanti del pianeta ma anche un luogo a cui guardare per trovare le soluzioni ad alcuni problemi che fronteggiamo sulla terraferma, compreso quello dei batteri e della loro proliferazione in contesti inopportuni (negli ospedali, ad esempio). Imitare la natura può tornare utile, Come dimostra questo video che spiega Come e perché la pelle di uno squalo delle Galapagos (trattasi del ...

Le informazioni di Google Maps non sono sempre corrette - Come nel caso delle code ai ristoranti : Le informazioni riportate da Google Maps non sembrano essere sempre veritiere e affidabili, e spesso finiscono per danneggiare le attività commerciali. L'articolo Le informazioni di Google Maps non sono sempre corrette, come nel caso delle code ai ristoranti proviene da TuttoAndroid.

All’università - oggi Come 20 anni fa - sono tutti mascalzoni (fino a prova contraria) : Non solo in Italia, ma in tutta Europa, l’assioma del controllo di gestione è il faro che guida la società, sia nel mondo dell’impresa sia in quelli dei servizi o delle funzioni pubbliche. La fede nella sua funzione salvifica scaturisce da una visione pessimistica della natura umana, giacché presuppone che gli individui e i funzionari, eletti o nominati o anche solamente incaricati quali pubblici servitori, si comportino in realtà come attori ...

Governo - Meloni : “M5s volevano aprire i palazzi Come una scatoletta di tonno? Sono diventati il tonno che tratta col Pd” : L’accordo tra Pd e M5S per i pentastellati “è la fine di qualunque credibilità di un movimento che doveva rappresentare il cambiamento e e si dimostra essere la peggiore partitocrazia, perché lo stomaco che stanno dimostrando loro, in pochi lo hanno dimostrato in questi decenni di politica repubblicana”. Lo ha detto Giorgia Meloni in un video postato su Facebook. La leader di Fdi inizia il video con l’immagine della scatoletta di ...

Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso dal quarto posto. Dobbiamo capire Come sfruttare la gomma posteriore in gara” : Valentino Rossi non può essere di certo soddisfatto del quarto posto del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone, il centauro italiano era atteso a una prova quantomeno da podio, dopo le ottime indicazioni del weekend. Qualcosa però non è andata per il verso giusto e il nove volte iridato è stato costretto a fare di necessità virtù, giungendo decisamente distanziato dal vertice occupato ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - il retroscena sul "terzo scenario". Diabolici : Come possono fregare Salvini : Inciucio Pd-M5s o ritorno di fiamma M5s-Lega? C'è "un terzo scenario", a margine della trattativa molto difficile che ha visto Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti discutere a cena a casa del grillino Spadafora venerdì sera. Sempre tenendo ben presente che l'orizzonte fissato dal presidente della Repub

Terremoto Centro Italia - tre anni dopo gli sfollati sono ancora 50mila : “Qui la ricostruzione è ferma. Il nuovo governo la fissi Come priorità” : “Qui è tutto fermo, non riparte niente. E a ogni scossa, ancora, il cuore salta in gola”. L’orologio nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia sembra essersi fermato alle 3,36 del 24 agosto 2016. sono passati tre anni da allora, ma tutto procede a ritmi lentissimi. Quando procede: in alcuni posti le situazioni sembrano ancora quelle della fase immediatamente successiva all’emergenza: a Castelluccio di Norcia le Soluzioni ...

MotoGp – Incontro Lorenzo-Honda : ecco Come sono andate le cose a Silverstone : Jorge Lorenzo ha incontrato la Honda ai suoi box: nessuna scusa ma un sincero chiarimento, ecco come sono andate le cose a Silverstone Jorge Lorenzo è tornato! Il pilota maiorchino è stato protagonista ieri a Silverstone nella prima giornata del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna, dedicata alla stampa e ai tifosi. Jorge Lorenzo non si è sbilanciato troppo, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad avere forti dubbi sul suo futuro e ...

CRM software : Come funziona e quali sono i vantaggi : La digitalizzazione e il Web hanno portato a una vera e propria rivoluzione delle informazioni, dato che i dati che

Insetti infestanti : quali sono e Come liberarsene : Purtroppo, in tutte le case ci son problemi con Insetti infestanti, come quelli elencati di seguito. Hanno in comune il

Amazzonia in fiamme : prima Bolsonaro nega - poi accusa agricoltori e ong. E scherza : “Sono Come Nerone” : Oltre 74mila incendi nel 20019, l’84% in più rispetto all’anno prima. Il numero più alto da quando le rilevazioni sono cominciate nel 2013. L’Amazzonia, polmone del mondo, è in fiamme. Tutto documentato da immagini impressionanti. Un dramma ambientale sul quale il presidente di estrema destra Jair Bolsonaro ha innestato una violenta polemica politica. All’origine di tutto i dati pubblicati dall’Inpe, l’Istituto nazionale per la ...

Denuncia o querela per diffamazione : quando ci sono gli estremi e Come farla : Denuncia o querela per diffamazione: quando ci sono gli estremi e come farla La facilità con cui è possibile dar luogo al reato di diffamazione, probabilmente, non è cosa nota a tutti. Infatti, oggi anche qualche semplice commento “poco lusinghiero”, per esempio scritto sul web, nei confronti di una qualsiasi persona, conosciuta o meno, può integrare questo tipo di illecito. Vediamo allora quando ricorrono gli estremi del reato ...

Serie A 2019-2020 : le probabili formazioni - i nuovi acquisti e le rose delle 20 squadre. Ecco Come sono cambiate : Si giocherà tra sabato 24 e domenica 25 agosto la prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La nuova stagione si annuncia appassionante e combattuta: la Juventus sarà ancora una volta la principale favorita, ma Napoli e Inter sembrano avere tutte le carte in regola per interrompere l’egemonia bianconera. Roma, Milan e Lazio si contendono invece il ruolo di possibile sorpresa, con formazioni come Atalanta e Torino determinate ad ...