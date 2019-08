Cinema | fumetto e ovviamente camorra | Igort e Servillo varano un nuovo genere

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Che film è “5 è il numero perfetto” in queste ore alle Giornate degli autori di Venezia, ed in sala dal 29 agosto, tratto dalla graphic novel (Coconino Press) del maestro(Igor Tuveri) che ne cura anche la regia? Un film con una bella novel – nel senso drammaturgico del termine – e con ritmo dae con una Napoli piovosa, notturna ed enigmatica. Napoli, settembre 1972, Peppino Lo Cicero – un Tonicon naso rifatto e capelli rasati a zero – è un killer in pensione della famiglia Guarino che come unica aspirazione ha da badare alla carriera da sicario del figlio Nino (Lorenzo Lancellotti), Ma in un’esecuzione di un rockabilly, Mister Ics, Nino viene ucciso da quella che sembra un’esecuzione ordita dal suo stesso clan camorristico. Peppino si trasforma in un giustiziere ed insieme al suo amico di sempre Totò ‘o Macellaio (Carlo Buccirosso) ed ...

