Ci sono stati nuovi scontri fra la polizia di Hong Kong e i manifestanti a favore della

Tre noti attivisti per la democrazia di Hong Kong sono stati arrestati (e poi rilasciati) : Joshua Wong, classe 1996, è uno dei tre attivisti arrestati. Ha guidato la Rivoluzione degli ombrelli e co-fondato un partito che si batte per l’autodeterminazione di Hong Kong (foto: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images) Le ultime notizie che arrivano da Hong Kong, dove da tre mesi vanno avanti manifestazioni di piazza contro il governo locale e Pechino, segnalano che la situazione potrebbe presto degenerare. Alcune ore fa, tre giovani ...

Leo Gullotta mostra la fede in tv : "sono diritti conquistati - dobbiamo essere felici" : Leo Gullotta mostra la fede in diretta a Io e te. “I diritti sono diritti, sono diritti conquistati. Quando arrivano dobbiamo essere felici grazie anche al lavoro di tantissime persone per far arrivare questi diritti”.L’attore siciliano è legato ad un compagno da oltre quarant’anni, ma solo la scorsa estate si è potuto unire a lui civilmente. “I diritti ti consentono di vivere legalmente in un Paese dove sembra tutto sereno e tranquillo, ma ...

Negli Stati Uniti - dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei Democratici in vista delle primarie per le elezioni presidenziali : Negli Stati Uniti, dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei Democratici in vista delle primarie per le elezioni presidenziali, che si terrà il 12 settembre. I candidati sono Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Kamala Harris, Amy

Cosa sono gli incendi controllati in Brasile (e perché sono stati sospesi) : Un’area della foresta amazzonica andata distrutta ad Altamira, un comune del Brasile (foto: JOAO LAET/AFP/Getty Images) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha firmato nelle ultime ore un decreto che sospende per i prossimi 60 giorni i cosiddetti incendi controllati, ovvero quegli incendi appiccati in maniera dolosa e teoricamente legale, in zone circoscritte, per ottenere terreni da coltivare o prevenire la nascita di fiamme ...

64 migranti a bordo della nave Mare Jonio sono stati fatti sbarcare a Lampedusa : A Lampedusa sono stati fatti sbarcare 64 migranti che si trovavano a bordo di Mare Jonio, la nave del progetto umanitario Mediterranea che mercoledì mattina aveva soccorso circa cento persone al largo della Libia e questa mattina era arrivata al largo

Tre membri dell’associazione di estrema destra Génération Identitaire sono stati condannati a 6 mesi di carcere in Francia : Il tribunale di Gap, nel sud della Francia, ha condannato a sei mesi di carcere tre membri dell’associazione giovanile europea di estrema destra Génération Identitaire (Generazione Identitaria in italiano) per un’iniziativa anti-migranti condotta vicino al confine tra Francia e Italia il

Tre membri dell’associazione giovanile di estrema destra Génération Identitaire sono stati condannati a 6 mesi di carcere in Francia : Il tribunale di Gap, nel sud della Francia, ha condannato a sei mesi di carcere tre membri dell’associazione giovanile europea di estrema destra Génération Identitaire (Generazione Identitaria in italiano) per un’iniziativa anti-migranti condotta vicino al confine tra Francia e Italia il

I cadaveri di uno uomo e una donna sono stati trovati in un hotel a Carpi : I Carabinieri di Modena hanno aperto un'indagine in seguito al ritrovamento dei cadaveri di una coppia in un albergo di...

In Perù sono stati scoperti i resti di un altro grande sacrificio rituale di bambini : Almeno 227 cadaveri, la terza scoperta di questo tipo in un anno e la più grande al mondo finora: secondo gli archeologi risalgono ad almeno 600 anni fa

Tre uomini palestinesi sono stati uccisi in due attentati suicidi nella Striscia di Gaza : Tre uomini palestinesi sono stati uccisi in due attentati suicidi nella Striscia di Gaza, avvenuti presso due checkpoint; gli attentatori si sono fatti esplodere. Alcune persone sono state ferite nelle esplosioni, per ora non si sa quante. BBC scrive che gli uomini

Basket - Mondiali 2019 : le favorite. Tutti contro gli Stati Uniti. Ma alcune formazioni possono impensierire la squadra C del Dream Team… : Da decenni, a ogni singola edizione dei Mondiali, si sente dire: “gli Stati Uniti sono i favoriti d’obbligo”. Questo vale soprattutto da quando Team USA fa affidamento sulle star NBA, sempre presenti dal 1994 tranne che nel 1998, anno in cui il primo lockout della lega professionistica americana ha costretto a portare in Grecia quella che è passata alla storia come “la sporca dozzina“, “Dirty Dozen“, in ...

Angelina Jolie : "Gli ultimi anni sono stati difficili. Dopo il divorzio mi sono sentita fragile e inadeguata" : “Gli ultimi anni della mia vita non sono stati facili”, confessa Angelina Jolie. Dopo il divorzio da Brad Pitt e la battaglia legale per la custodia dei figli, l’attrice si è confessata intervenendo nel corso della kermesse cinematografica della Disney D23 Expo. A riportarlo è E!News.“Affrontare un divorzio, crescere i miei figli e pensare al lavoro è stata una specie di corsa ad ostacoli. Spesso mi ...

Roma – La moglie di Dzeko svela i retroscena del rinnovo - Amra sincera : “sono stati mesi di grande stress” : Amra Dzeko racconta il rinnovo di Edin con la Roma: le parole della moglie del calciatore bosniaco Edin Dzeko è stato ad un passo dall’Inter, ma il calciatore bosniaco ha preferito rinnovare il suo contratto con la Roma ed essere dunque ancora un giocatore giallorosso. A qualche settimana dall’annuncio del rinnovo, a parlare dei retroscena riguardanti la decisione, è stata Arma, la moglie di Dzeko: “Edin mi ha chiamato dopo il ...

Gli ultimi tre anni? Non sono stati facili. Angelina Jolie torna a parlare del divorzio da Brad Pitt : In una recente intervista Angelina Jolie torna a parlare del suo divorzio da Brad Pitt raccontando quanto è stato difficile affrontare quel triste momento. Intervenuta al D23 Expo, uno degli eventi più attesi dai fan della Disney, Angelina Jolie è stata uno dei volti di punta alla kermesse cinematografica, perché presente sia nel sequel di Maleficent che nel nuovo film della Marvel dal titolo The Eternals. E intercettata da E!News, ...