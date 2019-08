Cgia Mestre | 1 furto ogni 6 minuti nei negozi e nelle attività artigiane

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Andrea Pegoraro Negli ultimi anni le denunce effettuate in Italia sono diminuite del 15,6%. ll costo economico per gli esercenti è valutato intorno a 3,3 miliardi di euro l'anno I dati sono in calo ma la situazione è comunque preoccupante: 1; 10ora e 246giorno. È il numero di furti neibotteghein base alle denunce presentate dai titolari nel territorio italiano, che hanno sfiorato quota 90 mila nel 2017, ultimo anno in cui i dati sono disponibili. Il costo economico per gli operatori commerciali è valutato intorno a 3,3 miliardi di euro all'anno. I numeri arrivano dall’ufficio studi delladi. Come detto negli ultimi anni i dati sono migliorati. Basti pensare che rispetto al 2014, quando le denunce erano state quasi 106.500, si è registrata una diminuzione del 15,6% a livello nazionale, con punte di riduzione che ...

StellaC39664453 : Nel 2017, ultimo anno di cui sono disponibili i dati, le denunce hanno sfiorato quota 90mila. - aledige : La riduzione del numero è dovuta al fatto che molti molti non denunciano perchè sanno che è inutile e che ilngiorno… - scuroscuroscuro : Furti, la Cgia di Mestre: 'In negozi e botteghe uno ogni sei minuti' Nel 2017 sono state presentate quasi 90mila de… -