CDS – Hysaj | emissari del Valencia a Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 31 agosto 2019) Proseguono i contatti: i dirigenti dela Castel Volturno per definire la trattativa Chiuso, o quasi, il mercato in entrata, ildeve pensare a piazzare gli esuberi. Sulla fascia destra sono in troppi eha più volte manifestato la sua volontà di fare nuove esperienze. Sulle sue tracce c’è il, club con il quale ha già raggiunto un accordo. Ora, però, devono trovarsi i due club per definire la formula del trasferimento. Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa colsta avanzando prepotentemente, tanto è vero chedella società si recheranno a Castel Volturno per trattare direttamente con Giuntoli la cessione dell’albanese. Il quotidiano sportivo riporta come il club spagnolo abbia scelto di rompere gli indugi per dimostrare il serio interesse per. Così s’è presentato a Castel Volturno, senza affidarsi ancora ...

SiamoPartenopei : CdS - Hysaj, il Valencia rompe gli indugi: blitz a Castel Volturno, si tratta per il prestito con obbligo - CalcioNapoli24 : -