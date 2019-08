Caso Bibbiano anche a Verona | Usavano lo stesso metodo

"Se il Pd tornerà al comando insabbierà il Caso Bibbiano" : Costanza Tosi ça Il ministro della Famiglia annuncia due nuovi protocolli per esaminare i casi sospetti pensati in modo che vadano avanti indipendentemente dal governo in carica Se il Pd tornerà al comando insabbierà il Caso Bibbiano? A distanza di due mesi dall’uscita degli inchiesta “Angeli e Demoni” della procura di Reggio Emilia e con l’ipotesi di un governo giallo-rosso che diventa ogni giorno meno utopica, è questa la domanda ...

Sabrina Ferilli : “Non esiste il Caso Bibbiano - rischioso pensare che i bambini non mentano” : Sabrina Ferilli, che ha affrontato il tema dell’affido dei minori nella fiction L’amore strappato, nega l’esistenza di un ‘caso Bibbiano’, concentrandosi invece sulle responsabilità singole, come nel caso dello psicologo Claudio Foti: “Foti e i tanti psicologi che seguivano la sua impostazione partivano dal presupposto che tutti i bambini dicessero sempre la verità, questo è il primo problema”.Continua a leggere

Affidi - la Ferilli dice la sua : Non esiste un Caso Bibbiano : L'attrice "salva" il Partito Democratico e sostiene che non esiterebbe un caso Bibbiano, bensì un caso Foti, in riferimento allo psicologo. "Io non credo che esista un caso Bibbiano", parola di Sabrina Ferilli. L'attrice romana ha commentato l'inchiesta Angeli e Demoni e lo fa con cognizione di causa, avendo da poco trattato la delicata e controversa tematica degli Affidi dei minori nella fiction L'amore strappato, una serie che ...

Caso Bibbiano - la testimonianza choc di Stefania : "Così mi hanno portato via la mia bambina" : Costanza Tosi “Io non so neanche dove sia. Non so se sta bene. Non so se piange, se mi cerca. Sono disperata" “hanno rapito mia figlia”. Inizia così la conversazione con Stefania che, al telefono con la voce rotta dal dolore, ci racconta di come i servizi sociali di Reggio Emilia le hanno strappato via la sua bambina di appena due anni. ”Una mattina - dice - mentre ero sola in casa, sento dei rumori venire dal giardino. Dopo poco ...

Caso Bibbiano - la testimonianza choc : "Così mi hanno portato via mia figlia" : Costanza Tosi La testimonianza choc di un padre a cui hanno portato via la figlia fingendosi della protezione animale ?

I numeri dietro il Caso Bibbiano : ecco quanti e dove sono in Italia i bambini in affido : I minori coinvolti sono il 2,7 per mille del totale. L’inchiesta di Bibbiano è partita dall’elevato numero di abusi rispetto alla popolazione

Affidi - il garante dell’infanzia dopo il Caso Bibbiano : “Disciplinare indagini - garantire contraddittorio - eliminare conflitti interesse” : Dai conflitti di interesse di chi decide della vita di migliaia di bambini, fino all’assenza di dati e informazioni sui minorenni separati dalle famiglie di origine. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), dopo aver condotto un’analisi, ha inviato una serie di indicazioni in materia chiamando in causa, tra gli altri, Parlamento, Governo, Regioni, Comuni e attori oggi coinvolti nella rete, dalla magistratura agli assistenti ...

Modena - procura riapre indagine sui ‘Diavoli della Bassa’ per eventuali legami con il Caso di Bibbiano : Un legame, forse, tra due indagini a vent’anni di distanza. Ed entrambe, Angeli e demoni sul caso di Bibbiano e quella dei Diavoli della Bassa modenese, riguardano affidamenti illeciti di bambini sottratti alle loro famiglie. La procura di Modena ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per riverificare quanto accaduto oltre vent’anni fa tra Mirandola e Massa finalese, comuni al centro della vicenda riportata ...

Nina Moric - il figlio Carlos e il riferimento al Caso di Bibbiano su Instagram : La modella ha postato su Instagram un lungo commento per parlare della difficile vicenda dell'affidamento del figlio avuto...

Perde il lavoro - gli tolgono la figlia Un altro Caso Bibbiano a Baranzate : Francesco D’Addona Perde il lavoro, ha lo sfratto, finisce sulla strada con la moglie e la figlia tredicenne Francesca. E inverno, la famiglia sfrattata si accomoda nella vecchia auto parcheggiata davanti al Comune di Baranzate, con dependance di ombrellone e... Segui su affaritaliani.it

Caso bambini Bibbiano - “riabilitato” un papà : il tribunale toglie i 3 figli ai servizi sociali : Il tribunale di Bologna ha "riabilitato" un papà a seguito dell'inchiesta ribattezzata "Angeli e Demoni" sugli affidi illeciti nel comune di Bibbiano. I giudici hanno revocato l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e l'affidamento dei tre figli al servizio sociale.Continua a leggere

Caso Bibbiano - spunta finto affido per intascare soldi e promesse di affidi permanenti : Nuovi particolari emergono dalle carte dell'inchiesta Angeli e Demoni condotta dalla Procura di Reggio Emilia sul cosiddetto Caso Bibbiano: un affido presente solo sulla carta per intascare i soldi del rimborso e la promessa ad alcune coppie che l'affido sarebbe potuto diventare permanente se le relazioni dei servizi sociali continuavano a ritenere i genitori inadeguati,Continua a leggere

Caso Bibbiano - la responsabile dei servizi prometteva affidi senza scadenza : Federica Anghinolfi, agli arresti domiciliari, intercettata mentre parlava con associazioni Lgbt. E spuntano anche falsi provvedimenti. Zingaretti: "Duri coi responsabili e con gli sciacalli"

Laura Pausini torna sul Caso Bibbiano e chiarisce : “Non è un messaggio politico - sto dalla parte dei bambini” : Laura Pausini torna sul caso Bibbiano ma questa volta lo fa per specificare di quale natura fosse il suo messaggio. Nei giorni scorsi, l'artista di Solarolo aveva infatti parlato delle vicende che stanno interessando il Comune della provincia di Reggio Emilia, chiedendo che si facesse chiarezza per il bene dei bambini coinvolti. Le sue parole, come quelle di altri artisti che si sono soffermati sulla vicenda, hanno però scatenato una bufera ...