Caos Inter-Icardi | l’avvocato dell’argentino | “ecco cosa chiede il mio assistito”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) ”Non e’ una questione economica. Quello cheessa ae’ essere parte integrante del progetto. Vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia partecipato a un’amichevole?”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato di MauroGiuseppe Di Carlo, a Sportmediaset, sulle richieste del suo assistito. ‘‘La richiesta di risarcimento – aggiunge – e’ una conseguenza necessaria dell’atto. E’ una formula obbligatoria. Non fa parte di un’iniziativa personale del giocatore. L’atto sarebbe stato incompleto, monco, senza la specifica di risarcimento del danno subito non inferiore al 20% del compenso annuo”. In caso di trasferimento sul mercato: ”Ovviamente tutto rientrerebbe. Non ci sarebbero piu’ le ragioni per procedere”. Intanto sul web circola la ...

