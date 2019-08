Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) Non arriva laper ilmaschile aidiche si stanno disputando a Linz (Austria). Si poteva sperare in un podio da parte di Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo ma purtroppo la nostra Nazionale si è dovuta accontentare del quarto posto al termine di una prova estremamente combattuta e tirata. Gli azzurri sono partiti molto forte in una delle gare più prestigiose e iconiche di questo sport, hanno cercato di tenere testa alla lanciatissima Polonia e a metà gara si trovavano in seconda posizione in piena lotta per il podio. Le energie sono però progressivamente venute a mancare, la nostra imbarcazione ha iniziato a perdere lo smalto avuto nella fase iniziale e ha subito il sorpasso della Gran Bretagna attorno ai 1500 metri. Il nostroha provato a stringere i denti ma c’è stato poco da fare ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2019 in DIRETTA: finali 31 agosto. Il doppio pesi leggeri ed il quattro di coppia femmini… - OA_Sport : Canottaggio, Mondiali 2019: sfuma la medaglia per il quattro senza, Italia quarta. Vince la Polonia - sardanews : Medaglia d’argento per Stefano Oppo ai mondiali di canottaggio -