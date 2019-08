Canoa slalom | Horn vince il bronzo nel k1 in Germania

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : terza piazza per Stefanie Horn! Due azzurri della canadese tra i dieci : Gran giornata per l’Italia nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, nelle finali del kayak femminile e della canadese maschile arriva per i colori azzurri il podio di Stefanie Horn, mentre centrano la top ten Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, infine si ferma in semifinale Roberto Colazingari. Nel kayak femminile Stefanie Horn centra il secondo podio stagionale in Coppa, ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : nove azzurri accedono alle semifinali : Arrivano subito ottime notizie per l’Italia dall’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, nelle qualifiche delle quattro specialità olimpiche oggi nove azzurri su dieci sono passati alle semifinali, tutti centrando l’obiettivo nella prima discesa. Eliminata soltanto Francesca Malaguti nel kayak femminile. Avanti in blocco invece le formazioni maschili, sia nel kayak con ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : nove azzurri cercano gloria in Germania prima delle Finali : Ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali per la Canoa slalom, che domani a Markkleeberg, in Germania, vedrà disputarsi le qualifiche delle quattro specialità olimpiche, ovvero kayak e canadese monoposto, maschile e femminile. L’Italia si presenta all’appuntamento con nove azzurri ed il mirino puntato principalmente sulla rassegna iridata di fine settembre. Confermate in blocco le formazioni maschili, con Giovanni De ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per le ultime prove di Coppa del Mondo. Giovanni De Gennaro guida gli azzurri : Diramate le convocazioni per gli ultimi impegni stagionali in Coppa del Mondo di Canoa slalom: la quarta tappa si terrà a Markkleeberg, in Germania, dal 30 agosto all’1 settembre, mentre le Finali si disputeranno a Praga, in Repubblica Ceca, dal 6 all’8 settembre, quando, in maniera contestuale, si disputeranno anche i Mondiali di extreme slalom. Confermate in blocco le formazioni maschili, con Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e ...

Canoa slalom - Campionati Italiani Mezzana 2019 : tutti i nomi dei vincitori nella rassegna tricolore : Si sono svolti a Mezzana, in provincia di Trento, i Campionati Italiani di Canoa slalom: in Val di Sole, sul campo gara tra le rapide del Noce, sono stati assegnati i titoli tricolore. Vittorie nelle prove individuali di Zeno Ivaldi (G.S. Marina Miliare) nel K1 maschile, Stefanie Horn (G.S. Marina Militare) nel K1 femminile, Roberto Colazingari (CS Carabinieri) nel C1 maschile, Marta Bertoncelli (CC Ferrara) nel C1 femminile, Francesco Cavo e ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per il raduno di La Seu d’Urgell. Due settimane di allenamenti sul canale che ospiterà i Mondiali : L’Italia della Canoa slalom si appresta a vivere due settimane di intensi allenamenti sul canale di La Seu d’Urgell, in Spagna, che a fine settembre sarà sede dei Mondiali: sono undici gli azzurri convocati dai DT Daniele Molmenti ed Ettore Ivaldi, che si ritroveranno dal 30 luglio al 13 agosto. Cronica l’assenza di ricambi nel kayak femminile alle spalle di Stefanie Horn, unica convocata della specialità, mentre si prosegue ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : nessuna medaglia per l’Italia nell’extreme slalom : Ultima giornata di competizioni a Cracovia, in Polonia, per i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: gran chiusura con l’extreme slalom, che però non riserva soddisfazioni all’Italia, che non porta atleti su podio. La migliore infatti è Agata Spagnol, che tra le Juniores si ferma ai quarti. Nella gara under 23 maschile supera le qualifiche Tommaso Fasoli, 16°, che termina davanti a Lorand Gjoshi, giunto 21°, eliminandolo per la ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : Marta Bertoncelli bronzo nella canadese junior! : Penultima giornata di competizioni a Cracovia, in Polonia, per i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: arriva finalmente una medaglia nelle gare individuali odierne per l’Italia, e la ottiene Marta Bertoncelli, che si classifica terza nella canadese Junior femminile. Domani gran chiusura con l’extreme slalom. nella canadese Junior femminile Marta Bertoncelli centra il bronzo con la terza posizione in 109.93, terminando alle ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : azzurrini giù dal podio nella prima giornata di finali : Proseguono a Cracovia, in Polonia, i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: nelle gare individuali odierne poche soddisfazioni per gli azzurrini in gara, che non riescono a centrare la medaglia. Tre gli italiani in finale, con il quinto posto di Raffaello Ivaldi nella canadese under 23 quale miglior risultato. nella canadese under 23 maschile Raffaello Ivaldi, che aveva fatto segnare il miglior tempo in semifinale, termina quinto in 92.20, ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : nove imbarcazioni juniores in semifinale - Bertoncelli ed Ivaldi quarti nel C2 misto under 23 : Continuano a Cracovia, in Polonia, i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: l’Italia va avanti con grandi risultati, portando in semifinale nove imbarcazioni Juniores sulle dieci azzurre in gara. Inoltre nella finale del C2 under 23 misto arriva il quarto posto per la coppia azzurra composta da Marta Bertoncelli e Raffaello Ivaldi, mentre si classificano in sesta piazza Elena Micozzi e Flavio Micozzi. Nelle prove individuali avanzano in ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : tutti gli under 23 italiani in semifinale - Borghi e Luther settimi nel C2 misto junior : Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, i Mondiali junior/under 23 di Canoa slalom: l’Italia va avanti compatta, portando in semifinale tutti gli under 23 in gara. Avanzano alle prove di venerdì infatti Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi nella canadese e Jakob Weger, Marco Vianello e Davide Ghisetti nel kayak. Nella finale del C2 junior misto settimo posto per la coppia azzurra composta da Elena Borghi e Jakob Luther, ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : Italia d’oro a squadre nella canadese sia con gli Under 23 che con le juniores! : Sono scattati oggi a Cracovia, in Polonia, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per le due medaglie d’oro conquistate nelle gare a squadre, entrambe nella canadese, dagli Under 23 e dalle Juniores. Dal kayak invece arrivano il settimo posto dagli Juniores, il tredicesimo dalle Juniores ed il ventiduesimo dagli Under 23. Nelle gare a squadre arriva l’oro nella canadese Under 23 maschile con Raffaello ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : Elena Borghi si tinge d’argento nella canadese! : Sono terminati oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per la medaglia d’argento conquistata nella canadese femminile Junior da Elena Borghi. Sfiorano il podio altri tre azzurrini, che portano a casa due quarti ed un quinto posto. nella canadese femminile Junior argento per Elena Borghi in 109.42, con l’oro che va alla ceca Gabriela Satkova, prima in 106.48, ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : Francesca Malaguti di bronzo nel kayak femminile juniores - tanti piazzamenti in finale per gli azzurrini : Sono scattate oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, le prime finali individuali degli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per il bronzo nel kayak femminile Junior di Francesca Malaguti, ma si registrano altri quattro ingressi in finale degli azzurrini, con un’eliminazione di un soffio in semifinale. Nel kayak femminile Junior conquista il bronzo Francesca Malaguti, terza in 107.55, alle spalle delle ceche ...