Callejon | “Veniamo allo Stadium per proporre il nostro gioco e provare a vincere”

(Di sabato 31 agosto 2019) Josè Mariaha parlato ai microfoni di Sky prima della partita del Napoli contro la Juventus. Cosa vuol dire questa partita, anche se arriva alla seconda giornata di campionato? “È una delle partite più belle del campionato. È ancora presto ma conta lo stesso. Ci sono tre punti in palio. Veniamoil. Se vinceremo sarà meglio per noi” Avrete parlato della partita dell’anno scorso? “Certo. Ogni volta che si deve giocare una partita, in settimana si vede quello che è andato male in precedenza. Non vogliamo fare gli errori dell’anno scorso. Veniamo qui per giocare ea vincere” Con l’arrivo di Llorente aumenta la colonia di spagnoli. Sei contento? “Siamo più spagnoli in squadra, è bello. Siamo contenti di averlo con noi” L'articolo: “Veniamoperil ...

