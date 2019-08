Calciomercato Napoli | visite mediche per Llorente | l’attaccante spagnolo firmerà un

Calciomercato - le trattative del giorno : ribaltone Neymar - innesti per Cagliari e Napoli : Calciomercato Cagliari, si muovono ancora i sardi dopo la già movimentata campagna di rafforzamento estiva. Andato via Barella, a centrocampo sono arrivati Rog, Nandez e Barella. Puntellati anche attacco e difesa con gli innesti di Simeone e Olsen. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). L’aggiornamento delle ultime ore sul fronte mercato del Napoli è che il club azzurro ha chiuso la trattativa con Llorente, l’ex Juventus può considerarsi un ...

Bucchioni : “Mendes ha dato la parola al Napoli - potrebbe succedere nelle ultime ore di Calciomercato” : Enzo Bucchioni, ha parlato anche di Napoli nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb: “Per il Napoli non è ancora finita per James Rodriguez. Il Real tratta Bruno Fernandes dello Sporting e Jorge Mendes vuole mantenere la parola data a De Laurentiis e Ancelotti: vi porta James in prestito con riscatto l’anno prossimo. L’ affare può concretizzarsi nelle ultime ore”. ma se il centrocampo non dà una mano in alcune ...

Calciomercato Napoli - sfuma definitivamente la pista Icardi : ecco chi è il nuovo attaccante azzurro : Il club del presidente De Laurentiis ha chiuso per l’arrivo di Fernando Llorente, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti Il Napoli ha il suo nuovo attaccante, ma non si tratta di Mauro Icardi. Il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più l’argentino, preferendo virare su un altro obiettivo, che ha il profilo di Fernando Llorente. Lapresse Svincolatosi dal Tottenham al termine della ...

Calciomercato Napoli NEWS/ Partono Chiriches e Hysaj - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie sulle trattative azzurre. Partono Chiriches e Hysaj, possibile clamorosa svolta per Icardi

Calciomercato Inter - il Napoli non molla Icardi : gli azzurri concedono l’ultima chance all’argentino : Entro venerdì la società del presidente De Laurentiis attende una risposta, prima di virare definitivamente su Llorente Il Napoli non ha ancora mollato Mauro Icardi, la società del presidente De Laurentiis continua a tendere la mano all’attaccante argentino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Lapresse Venerdì gli azzurri hanno fissato una sorta di deadline, entro la quale Maurito dovrà dare la propria risposta al ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...

Calciomercato Napoli - Pedullà : “Un innesto e due uscite”. Il punto : Calciomercato Napoli, Alfredo Pedullà fa il punto della situazione su quelle che probabilmente saranno le ultime mosse del club azzurro Calciomercato Napoli, Pedullà: “Un innesto e due uscite”. Ultimi movimenti in casa azzurra prima della chiusura della sessione estiva prevista per le 22 di lunedì 2 settembre. Viste le difficoltà per arrivare a Mauro Icardi, il club partenopeo si cautela con Fernando Llorente. Mentre in uscita, ...

Calciomercato Napoli News/ Lozano : 'Vogliamo vincere contro la Juve' - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente libera Ounas e Verdi? Kevin Malcuit potrebbe partire. Il messicano si presenta.

Calciomercato Napoli NEWS/ Sondaggio del PSG per Malcuit - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? Kevin Malcuit potrebbe essere ceduto.

Calciomercato Napoli NEWS/ Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? Intanto Lozano carica l'ambiente

Calciomercato Napoli - attesa tra oggi e domani la firma di Llorente : cifre e dettagli : Fernando Llorente ad un passo dal diventare un calciatore del Napoli. La firma dello svincolato attaccante spagnolo è attesa tra oggi me domani, come spiega Tuttosport. Su Llorente c’era anche l’interesse della Fiorentina, ma alla fine è stato il Napoli a spuntarla. Llorente firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni a stagione. Rinforzo importante per l’attacco già stellare del Napoli di ...

Calciomercato Napoli News/ Verdi resta - ma sono tre a partire! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, ultime notizie: Verdi resta, il Torino stufo della tattica attendista degli azzurri ha deciso di puntare su altri calciatori.

Radio Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Le parole di Ancelotti danno entusiasmo - Lozano il vero colpo del Calciomercato” : Valter De Maggio,direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal : “Carlo Ancelotti dà 10 al mercato del Napoli, si ritiene soddisfatto e si assume la responsabilità di dire che questa squadra ha le qualità per provare a vincere lo Scudetto. Queste parole di Ancelotti deve generare unione ed entusiasmo. Il Napoli ci crede. Qualcuno non ha apprezzato quello che è il vero acquisto del ...

Calciomercato - le notizie del giorno : ufficialità al Napoli - attaccante per la Samp : Ecco tutte le trattative del giorno di Calciomercato. E’ fatta per Gregoire Defrel. La Sampdoria piazza il colpo in attacco: chiusa oggi la trattativa sulla base di un prestito di un milione con riscatto obbligatorio a 13,5. Il giocatore che si è detto ben felice di tornare a Genova e ritrovare Eusebio Di Francesco già suo allenatore al Sassuolo e alla Roma. Intanto, spunta il nome Lovre Kalinic. (LA NOTIZIA NEL ...