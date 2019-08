Calciomercato | le notizie di oggi – Napoli e Torino scatenate | la Roma trova un muro

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) MERCATO– Si muovono gli azzurri tra entrate e uscite. Ufficializzata la cessione di Ounas al Nizza (prestito con diritto di riscatto), mentre si attende quella di Llorente, cheè arrivato nella città partenopea per effettuare le visite mediche. L’attaccante, che si trasferirà a parametro zero, riceverà un ingaggio 2.5 milioni di euro. (L’ARTICOLO COMPLETO) MERCATO– Mancava solo l’ufficialità per Laxalt in granata, annuncio che è arrivato nella giornata odierna. L’esterno ex Milan, che sembrava vicinissimo all’Atalanta, è passato così alla squadra piemontese. La formula è prestito con diritto di riscatto. Ma la compagine di Cairo non si ferma e pare voglia rinforzare la zona centrale: torna forte il nome di Bertolacci, attualmente svincolato. (L’ARTICOLO COMPLETO)GREMIO – Fonti del Gremio di ...

GoalItalia : #Han in arrivo alla Juventus 5 milioni al #Cagliari, i bianconeri valuteranno cosa fare con il giovane nord-corean… - GoalItalia : Colpo Galatasaray: Falcao atteso a Istanbul domani ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, l'#Inter non prende in considerazione l'offerta per #Politano ???? -