Cagliari | Simeone saluta Firenze | “Una città che ho sentito mia” VIDEO

(Di sabato 31 agosto 2019) “Ciao. E’ l’ora dei saluti. E’ l’ora dell’addio”. Con queste parole inizia il messaggio che Giovannidedica alla piazza viola, alla Fiorentina e ai suoi tifosi il giorno dopo l’ufficialità del suo trasferimento a. “Questal’ho sentita mia – scrive su Instagram il Cholito pubblicando anche uncon i suoi gol -. L’ho apprezzata, visitata, scoperta e amata. A modo mio. E l’ho rispettata. Così come ho rispettato una maglia unica al mondo. Perché il ‘viola’ e la ‘viola’ segna la vita di tutti, e ha segnato anche la mia di vita. Mi siedo idealmente in curva, perché da ora, e per sempre, sarò tifoso della Fiorentina. Grazie Fiorentina. Grazie. A presto”. In basso il post con il messaggio completo di Giovannie il...

