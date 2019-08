Cagliari-Inter | cambia l’arbitro della gara | Maresca sostituirà Mariani

Dove vedere Cagliari – Inter streaming e tv - 2a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Cagliari – Inter streaming e tv, 2a giornata Serie A Cagliari Inter streaming| Scendono in campo Cagliari e Inter in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà domenica 1 settembre alle 20.45…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Cagliari – Inter streaming e tv, 2a giornata Serie A – VIDEO proviene ...

Calciomercato Inter : Sanchez potrebbe esordire contro il Cagliari - firma ormai vicina : Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di Alexis Sanchez. Secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, più precisamente dall’edizione on line del Sun, il cileno è atteso in Italia a breve, forse già domani. L’affare è quindi in dirittura d’arrivo e fa di certo felice Antonio Conte, che affianca a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez un’altra freccia per iniziare la rincorsa alla Juventus campione d’Italia. Il belga in ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

Cagliari. Interventi a favore di donne vittime di violenza : E’ stato pubblicato l’avviso del PLUS Cagliari per la presentazione delle domande di accesso alle opportunità offerte dalla L.R. 33/2018

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Nainggolan torna a Cagliari : lavorerò per far ricredere l'Inter : Nainggolan torna a Cagliari: lavorerò per far ricredere l'Inter. Si è trattenuto in campo più del previsto agli ordini di Rolando Maran