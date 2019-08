Buongiorno e Buon 1° Settembre 2019 | le IMMAGINI e le GIF più belle da inviare oggi su

Buongiorno Benessere - due team per un programma : "Ne rimarrà solo uno", soleva dire Amadeus fino allo sfinimento quando conduceva le prime edizioni de L'Eredità. Una frase che calza a pennello per quanto riguarda la genesi della sesta edizione di Buongiorno Benessere , la trasmissione di salute condotta da Vira Carbone in onda il sabato mattina su Rai1.Secondo quanto denunciato dal senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione Vigilanza Rai ad Adnkronos lo scorso 24 agosto, la Rai ...

“Così ci fai rischiare”. Il Buongiorno di Eleonora Pedron è bollente : Continua ad impazzare su tutti i siti di informazione la bella Eleonora Pedron. E lo fa non solo per le notizie di gossip (di cui vi avevamo dato conto e di cui torneremo a parlare più avanti nel corso dell’articolo). Lo fa soprattutto con delle foto bellissime che pubblica quasi giornalmente sul suo profilo Instagram, mettendo in risalto tutta la sua bellezza, i suoi colori e la sua sensualità. Se non ci credete vi basta scendere in questa ...