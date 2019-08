Boxe | Irma Testa guerriera titanica | CAMPIONESSA D’EUROPA tra le 57 kg! La Pantera è

Boxe - Europei femminili 2019 : Irma Testa vola in finale nei 57 kg! Battuta la polacca Kruk - ora la bulgara Petrova : Arriva anche la seconda finale raggiunta da un’italiana agli Europei femminili di Boxe in corso di svolgimento ad Alcobendas (vicino Madrid), in Spagna. La conquista Irma Testa, capace di sconfiggere in semifinale la polacca Sandra Krystyna Kruk per verdetto non unanime dei giudici (3-2). In verità, il combattimento è stato molto aspro, con entrambe le pugili incapaci di risparmiarsi lungo tutti i tre round. Tutta a favore di Testa la ...