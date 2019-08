Botulino nel tonno in scatola | scatta il ritiro | è allarme in tutta Europa MARCA e LOTTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) E’ allertanelinin. L’interessa 3.420 lattine diin olio di semi di girasole da 900 g che sono state richiamate per il rischio di una possibile contaminazione della tossina botulinica rilevata dalle autorità sanitarie. Il richiamo è stato operato dalla catena di supermercati DIA in data 10 Agosto ed oggi, la società interessata, ha confermato la presenza di questa tossina dopo l’analisi di una singola lattina di un prodotto into dall’azienda galiziana Frinsa del Noroeste che produce 1,35 milioni di unità all’anno, cioè circa 3.560 al giorno. Il prodotto in esame è uninin olio di semi di girasole di 900 grammi, del marchio DIA, appartenente al19/154 023 02587 con data di consumo consigliato del 31/12/2022, come specificato dall’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare ...

superincazzato : la merda di @berlusconi continua a parlare di #centrodestra ma questo nel cervello, oltre al botulino che cazzo ha.… - identit12 : @lucianocapone La lega ha in saccoccia una manovra da 50 miliardi di ricchi premi e cotillons. Berluscons, che vuo… -