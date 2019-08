Borghi replica a Bloomberg su vendita dei Btp | “Li ho tenuti finché Lega era in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Claudione fa una questione di “trasparenza” e quindi definisce “assurdo dire che ho approfittato della scelta di Matteo Salvini“. Il leghista, presidente della commissione Bilancio della Camera,così al commento dell’agenzia, secondo cui “ha realizzato sostanziosi profitti con la scommessa sbagliata di Salvini” di far cadere il governo gialloverde.ha annunciato il 28 settembre dello scorso anno di aver comprato i titoli di Stato decennali: Btp che ha poi rivenduto pochi giorni fa, sempre comunicandolo su Twitter. Il suo profitto è stato di circa il 25 per cento. “Chiunque faccia parte di un governo dovrebbe investire nei Btp”, sostienea ilfattoquotidiano.it. La sottolineatura diriguarda il fatto che dall’8 agosto in poi, giorno in cui è cominciata la crisi di governo, il rendimento ...

