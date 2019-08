Bello perfetto killer film stasera in tv 31 agosto | cast | trama | streaming

Bello perfetto killer : trama e cast del thriller in onda su Rai2 sabato 31 agosto : sabato 31 agosto, dalle 21.20 in poi su Rai2, va in onda Bello perfetto killer, un thriller per la tv del 2018. Diretto da Robert Malenfant, è una produzione americana andata in onda su Lifetime Television. Bello perfetto killer: anticipazioni trama Garret ha perso moglie e figli in un incidente d’auto. Il trauma gli ha fatto perdere la testa. Dato che in passato era stato un donatore di sperma, decide di rapire i suoi figli sparsi per il ...