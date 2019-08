Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Paolo Giordano Francotorna sul mercato. Ma "solo" con unregistrato dal vivo duefa Francotorna sul mercato. Ma "solo" con unregistrato dal vivo duefa. Mentre lui è ormai invisibile in pubblico da tanto tempo e si rincorrono voci più o meno inquietanti sulle sue condizioni di salute, questo cd (e doppio Lp) è già in preorder, uscirà il 18 ottobre e ha almeno un titolo che si spera sia profetico: "Torneremo ancora". È stato registrato durante i concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, una delle orchestre più importanti e prestigiose del mondo che, soltanto negli ultimi decenni, ha collaborato con Burt Bacharach, Tina Turner, Henry Mancini, Liza Minnelli, Sting, Stevie Wonder, José Carreras e Luciano Pavarotti. Nel corso delle date con, i maestri inglese sono stati diretti da Carlo Guaitoli che ha ...

Notiziedi_it : Battiato ritorna (ma con un disco live di 2 anni fa) - Italia_Notizie : Battiato ritorna (ma con un disco live di 2 anni fa) - scheerenberger : RT @_Sblendorio: #Battiato ritornerà sulle scene musicali il 18/10 con “Torneremo ancora”. Questa settimana su #bonculture vi parlo di ques… -