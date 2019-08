Basket | Mondiali 2019 – Danilo Gallinari | “L’intervento mi ha tolto brillantezza ma ora

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) Oggi, alle ore 13.30 italiane contro le Filippine, comincia il percorso mondiale della Nazionale italiana didi Meo Sacchetti. La selezione nostrana, che torna a giocare una rassegna iridata a distanza di 13 anni dall’ultima volta, quando un giovanissimo Marco Belinelli fece il suo esordio in Giappone e ne mise 25 contro gli Stati Uniti, ha voglia di ben figurare e passare il turno per centrare l’obiettivo della partecipazione al torneo Preolimpico. Non è stato un percorso facile per gli azzurri, che per l’occasione dovranno rinunciare al contributo di Nick Melli e non avranno al 100% della condizione Gigi Datome e, i giocatori più rappresentativi del roster insieme al Beli. Anche per questo si è fatta tanta fatica in preparazione e le sconfitte in successione non hanno fatto bene al morale. Da oggi, però, si farà sul serio. Ne è consapevole ...

