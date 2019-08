Basket femminile 3×3 | Europei 2019 | completato il quadro dei quarti di finale | fuori la

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : Italia sconfitta da Spagna e Russia - azzurre eliminate : Finisce subito il cammino dell’Italia negli Europei di Basket femminile 3×3. Le azzurre sono state sconfitte dalla prima dalla Spagna (14-10) e poi dalla Russia (22-20). Purtroppo sono arrivati due ko per la squadra Italiana (Zampieri, D’Alie, Rulli, Filippi), che ha chiuso di conseguenza all’ultimo posto nel gruppo A. Nella prima partite l’Italia è sempre stata ad inseguire la Spagna, avvicinandosi sul -2 ad un ...

Basket femminile - Europei Under 16 2019 : l’Italia è quinta e stacca il pass per i Mondiali Under 17 2020 : Con la vittoria per 62-54 contro il Belgio nella finale per il quinto posto degli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia del Nord, l’Italia ha staccato l’ultimo pass disponibile per i Mondiali Under 17 (15-23 agosto 2020), che si terranno a Cluj-Napoca, in Romania. Da lodare la prova del gruppo azzurro, che conclude un’estate davvero bellissima per le Nazionali giovanili italiane femminili, già capaci ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Italia in cerca di soddisfazioni nel torneo femminile. Serbia favorita tra gli uomini : Siamo alla vigilia del massimo appuntamento continentale per quel che concerne il Basket 3×3: gli Europei, prossimi a svolgersi in quel di Debrecen, in Ungheria, dal 30 agosto al 1° settembre. In gara, sia al maschile che al femminile, ci sono 12 formazioni suddivise in quattro gruppi da tre, che saranno in campo nei primi due giorni. Il 1° settembre, invece, si gioca per le medaglie, con la fase a eliminazione diretta, dai quarti, nel ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : le convocate dell’Italia per la rassegna continentale - assente per infortunio Giulia Ciavarella : La Nazionale italiana di Basket 3×3 femminile si appresta a vivere una settimana decisamente impegnativa con un duplice appuntamento di assoluto valore: da lunedì 26 a martedì 27 le azzurre scenderanno in campo nella tappa ungherese delle Women’s Series, torneo itinerante organizzato dalla FIBA, mentre da venerdì 30 agosto comincerà il cammino nel Campionato Europeo 2019, in programma sempre a Debrecen (Ungheria). Le ragazze allenate ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : successo del Giappone Under 23 nella tappa di Xiong An : Va al Giappone Under 23 la tappa di Xiong An, in Cina, delle Women’s Series disputata tra ieri e oggi, un appuntamento riservato quasi del tutto alle nazionali asiatiche con le sole eccezioni di Nuova Zelanda e Stati Uniti, che non hanno mai avuto ruoli di primo piano. La vittoria è stata un affare a quattro, a partire dalle semifinali, tra le selezioni maggiori e Under 23 di Giappone e Cina: la formazione senior Giapponese ha perso contro ...

Basket femminile - Europei Under20 2019 : Italia-Russia 70-67. Azzurrine campionesse continentali! : L’Italia batte la Russia nella finalissima degli Europei Under 20 di Basket femminile per 70-67 e si prende il trono continentale al termine di una partita tiratissima nel quale non ci sono stati mai più di quattro punti di vantaggio per l’una o l’altra selezione. Verona mette a segno 25 punti ma a fare la differenza sono i 13 di Orsili dalla panchina, sommati ai 15 di Madera (in quintetto). Alle russe non bastano i 19 ...

Urlo azzurro! Italia U20 campione d’Europa : Russia sconfitta nella finale dell’Europeo di Basket femminile : L’Italia U20 di Basket si laurea campione d’Europa: le giovani azzurre battono la Russia nella finale dell’Europeo di categoria per 70-67 L’Italia U20 è campione d’Europa! Dopo l’argento del 2013 e quello del 2016, l’oro sfumato in passato per un soffio è tornato nuovamente alla portata delle giovani azzurre capaci di eliminare sul loro cammino nazionali blasonate come Spagna e Francia. All’Italia restava solo un ultimo ostacolo per ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...

Basket – Europeo U20 Femminile : le azzurrine in finale! Oggi la sfida per l’oro contro la Russia : Europeo Under 20 Femminile di Klatovy (Repubblica Ceca): Francia ko in semifinale (56-43), stasera le azzurre sfidano la Russia per l’Oro. Palla a due alle 20.15, diretta sulla pagina Facebook ItalBasket Incredibile ma vero! Appena sei giorni dopo il 34-52 incassato dalla Francia, la Nazionale Under 20 Femminile ieri a Klatovy (Repubblica Ceca) ha superato le transalpine 56-43 e stasera alle 20.15 giocherà la finale per la medaglia ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia-Francia 56-43 - le azzurrine volano in FINALE! Madera miglior realizzatrice : Signore e signori, è tutto vero! La Nazionale Under20 femminile conquista la finale degli Europei 2019, battendo la Francia 56-43 e giocandosi domani sera alle 20.15 l’atto conclusivo per l’oro contro la Russia, impostasi 51-50 contro il Belgio nell’altra semifinale in programma. Un match nel quale Sara Madera è stata la “Stella Polare” della compagine allenata da Orlando: 15 punti e 11 rimbalzi per lei. Importante ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia ai quarti di finale a Bucarest con una vittoria ed una sconfitta : Si è disputata quest’oggi in quel di Bucarest (Romania) la prima giornata della nona tappa delle Women’s Series 2019, competizione internazionale itinerante di Basket 3×3 femminile. Il programma si è concluso regolarmente con lo svolgimento delle prime due partite della fase a gironi per ciascuna squadra, mentre domani si farà definitivamente sul serio con gli ultimi incontri di qualificazione seguiti poi dal tabellone finale ad ...

La nazionale femminile argentina di Basket ha perso a tavolino una partita dei Giochi panamericani perché ha sbagliato il colore della divisa : La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino per 20 a 0 una partita contro la Colombia ai Giochi panamericani in corso in questi giorni in Perù. La sconfitta a tavolino è stata decisa dopo che le giocatrici

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia in semifinale! Spagna ribaltata nella ripresa - prosegue la corsa delle azzurre : Successo di cuore e di carattere per la Nazionale Italiana di Basket femminile nei quarti di finale degli Europei Under 20 2019, in corso di svolgimento a Klatoyi (Repubblica Ceca). Dopo un primo quarto complicato chiuso in svantaggio, la formazione allenata da Sandro Orlando ha saputo reagire con personalità cambiando completante volto nella ripresa e superando la Spagna con il punteggio di 62-71. La vittoria vale la seconda semifinale ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia ai quarti di finale. Vittoria in volata con la Repubblica Ceca : L’Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei Under 20 di Basket femminile dopo aver battuto le padrone di casa della Repubblica Ceca per 64-59. Un successo arrivato in volata, con le azzurrine che hanno attuato il sorpasso a meno di un minuto dalla fine, riuscendo poi a salvare il vantaggio. E’ la grande giornata di Costanza Verona. La numero 6 dell’Italia è la miglior marcatrice dell’incontro con 18 ...