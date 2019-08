Bari | per figlio di due mamme il Viminale fa riaprire il caso Nuovo ricorso | no alla

Chi è Angelina Barini la donna arrestata per l’omicidio di Andrea Zamperoni : Chi è Angelina Barini la donna arrestata per l’omicidio di Andrea Zamperoni Il caso di Andrea Zamperoni, ritrovato cadavere a New York il 21 agosto 2019, arriva a una svolta: accusata del suo omicidio una prostituta 41enne di nome Angelina Barini. Avrebbe venduto una dose rivelatasi letale per lo chef italiano. Angelina Barini: la scena del delitto Andrea Zamperoni, 33 anni, Capo chef del ristorante Cipriani Dolci di New York ...

Angelina Barini e la morte di Andrea Zamperoni/ Madre chef non ci sta : "Tutto falso' : Angelina Barini e la morte di Andrea Zamperoni. La mamma dello chef non ci sta e bolla le ultime notizie come "false". Ecco quanto emerso

Eni - nuova scoperta a gas e condensati nel delta del Niger : produrrà tremila Barili di condensato al giorno : Eni, tramite la propria consociata Naoc ha messo a segno una importante scoperta a gas e condensati nelle sequenze geologiche profonde dei campi di Obiafu-Obrikom, nella licenza Oml 61, nell’onshore del delta del Niger. Lo annuncia una nota del Cane a sei zampe. Il pozzo Obiafu 41 Deep ha raggiunto una profondità totale di 4.374 metri, incontrando un importante accumulo a gas e condensati nelle sequenze deltaiche sabbiose di età Oligocenica ...

Bari - ha violentato e picchiato moglie e figli per decenni : arrestato un 62enne : La terribile storia da un paese della provincia. Sono state le stesse vittime a rivolgersi alla polizia che li hanno messi sotto protezione prima di rintracciare l'uomo

Bari - Antenucci sicuro protagonista : “sono pronto per questa nuova sfida” : Il Bari è una seria candidata alla vittoria finale del campionato di Serie C, un sicuro protagonista si candida ad essere l’attaccante Antenucci. “A me piacciono le sfide, esserne protagonista. A Torino, come a Ferrara, ho vissuto il sogno della massima serie. Arrivo con grande entusiasmo a Bari ed e’ stato un piacere riscontrare in questo gruppo la stessa voglia e lo stesso spirito di sacrificio. Sono ragazzi bravi e ...

Pastori schiavizzati - ridotti a bere acqua sporca e vivere in tuguri luridi : scoperta choc a Bari : Non c'è solo una storia di sfruttamento di manodopera in nero e a basso costo dietro l'arresto di due imprenditori agricoli pugliesi accusati di aver pagato appena 70 centesimi di euro l’ora due loro dipendenti costringendoli a lavorare oltre 12 ore al giorno con il bestiame. Le due vittime dello sfruttamento, un lavoratore ghanese di 32 anni e un maliano di 27, infatti erano stati letteralmente schiavizzati dai loro datori e costretti a vivere ...

Serie C e Serie D - le ultime : entusiasmo a Bari - seconda amichevole per il Palermo [VIDEO] : Si trattava soltanto di un allenamento, ma l’entusiasmo era alle stelle. Trecento tifosi e lo striscione “Bari eterna malattia” affisso su una rete del campo: i sostenitori biancorossi, convocati sui social dal gruppo leader della curva Seguaci della Nord, hanno incoraggiato il tecnico Cornacchini e i giocatori in vista dell’esordio stagionale con l’Atletico Leonzio in Sicilia. Tutti presenti ...

Maratona Mentana come i Mondiali : maxi-schermo per seguire lo speciale crisi di governo a Bari : Un maxi-schermo allestito per l’occasione e “Maratona Mentana” sulla crisi di governo che diventa come i Mondiali di calcio. A Bari un gruppo di studenti universitari frequentatori dell’aula studio del palazzo ex Poste in piazza Cesare Battisti hanno deciso di organizzare la visione collettiva dello speciale di La7 in programma per martedì 20 agosto alle 14.15, in occasione del dibattito parlamentare al quale ...

Bari - la crisi di governo come una partita : maxischermo per seguire maratona Mentana : L'appuntamento degli studenti è alle 14.15 nell'aula studio del palazzo ex Poste. "Siamo qui ogni giorno anche in estate e abbiamo deciso di seguire il dibattito sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte"

Risultati Coppa Italia Serie C - il Bari perde ed esce : il programma completo e le classifiche aggiornate : Risultati Coppa Italia Serie C, ricco il programma odierno per quanto riguarda la competizione relativa alla terza Serie Italiana. Dopo l’unico match di ieri, con la Pistoiese vittoriosa in casa della Pianese ma comunque fuori, tante le gare di oggi. La prima partita ha visto soccombere in casa l’Albinoleffe, sconfitta in casa dal Lecco. Clamorosa eliminazione del Bari, sconfitta di misura in casa di un Avellino ancora in ...

Il Bari supera i 6mila abbonati : Sembra andare benissimo la campagna abbonamenti del Bari di De Laurentiis. Il club fa sapere che in due settimane sono stati venduti 6000 abbonamenti quando ancora c’è una settimana di tempo per acquistare i tagliandi. Ecco quanto dichiarato dalla società: “Continua a correre a vele spiegate la campagna abbonamenti della SSC Bari. In solo due settimane è stata superata la quota delle 6000 tessere sottoscritte, e mancano ancora sette ...

Bari - vigili in borghese su moto per multare chi usa il cellulare mentre guida. Decaro : "E' poco - va sequestrata l'auto" : La linea dura dopo la morte della 18enne investita mentre era in bici. Gli agenti agganciano, seguono e poi bloccano gli autisti mentre usano il telefonino: multe da 161 euro e 5 punti sulla patente

Bari - lumini e fiammelle per Giorgia uccisa da un'auto a 18 anni : "Un fiore reciso troppo presto" : In tantissimi hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare la 18enne travolta mentre era in bicicletta. Tra loro anche il sindaco Decaro. Il dolore dei familiari il ricordo degli amici

Casting per uno short film da girare a Bari e per uno spettacolo di Oltredanza : Sono attualmente in corso i Casting per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo La luce oltre la gabbia, e delle selezioni per uno spettacolo della compagnia Oltredanza. Ambrosini MediaGroup Sono aperte le selezioni di figuranti, figuranti speciali e comparse (residenti in Puglia), per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo La luce oltre la gabbia, prodotto da Ambrosini MediaGroup. Lo short film ha il sostegno di Apulia ...