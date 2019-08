Barca con turisti affonda a Lampedusa | stavano facendo un’escursione quando sono finiti

Gallipoli - nella notte sBarcano 62 migranti con un veliero : tra loro 9 minori non accompagnati : I sessantadue migranti sono tutti di nazionalità pachistana e sono stati scortati al porto della città pugliese dagli uomini della Guardia Costiera.Continua a leggere

Champions - Juve : Atletico e Leverkusen | Napoli con il Liverpool - Inter con Barça e Dortmund - Atalanta con il Man. City : A Montecarlo è l'ora del sorteggio di Champions (in diretta su Italia Uno) per Juventus (prima fascia), Napoli (seconda), Inter (terza) e Atalanta (quarta). Le squadre italiane conosceranno quindi le rispettive rivali nella fase a gironi che inizierà il 17-18 settembre e si concluderà il 10-11 dicembre 2019.

Mare Jonio - da Trapani un appello a Conte : "Dimostri il cambiamento - fateli sBarcare" : A scriverlo è un gruppo nato a Trapani, quando la nave Diciotti restava ferma al porto insieme ai migranti salvati nel luglio del 2018

Il ministero dell’Interno ha acconsentito a far sBarcare donne - bambini e malati dalla nave Mare Jonio - scrive ANSA : donne, bambini e malati potranno sbarcare dalla nave Mare Jonio, che è bloccata al largo di Lampedusa dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ne ha vietato l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque italiane. Lo scrive l’ANSA riportando “fonti

Totoministri : al Viminale Orlando o un tecnico Spunta Barca per l’Economia : Il braccio di ferro per i ministeri nel possibile Conte 2. Di Maio potrebbe andare alla Difesa. Per Franceschini l’ipotesi di vicepremier unico. Gualtieri in corsa per gli Esteri, in alternativa Gentiloni se non dovesse diventare commissario Ue

M5S-Pd - totoministri : ?per l’Economia Gualtieri o Barca - Gabrielli all’Interno : Al Pd andranno - secondo l’accordo di massima raggiunto in tarda serata - sette ministeri tra cui Esteri, Economia, Interni e forse anche Infrastrutture e Lavoro. Resta il nodo dei vicepremier

Anna Tatangelo ‘hot’ in Barca : il costume contiene a stento le curve : Sono tante le donne di spettacolo che questa estate hanno fatto impazzire i fan con foto sexy e provocanti condivise sui social. Tra le “sirenette” più osAnnate c’è sicuramente Anna Tatangelo. La bella cantante di Sora e compagna di Gigi D’Alessio è da sempre molto attiva su Instagram e in questi mesi di calura ha notevolmente alzato la temperatura in rete rendendosi protagonista di scatti davvero bollenti.\\ Le ultime arrivano direttamente ...

Il servizio IMDb TV sBarca su Android : film e serie TV in streaming gratuito ma con pubblicità : IMDb TV, il servizio streaming gratuito con annunci pubblicitari lanciato all'inizio di quest'anno, arriva anche sui dispositivi mobile. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il servizio IMDb TV sbarca su Android: film e serie TV in streaming gratuito ma con pubblicità proviene da TuttoAndroid.

Migranti : Alarm phone - 'contattati da Barca in pericolo con 50 persone a bordo' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Ieri siamo stati contattati da una barca in pericolo proveniente dalla #Libia. A bordo 50 persone, tra cui 20 donne e molti bambini. Dopo aver ricevuto la posizione GPS abbiamo informato le autorità di #Malta e la @guardiacostiera. Abbiamo poi perso contatto con la ba

Migranti - Alarm Phone : “Barca in pericolo con 50 persone forse respinta da guardia costiera libica. Persi i contatti” : La guardia costiera libica avrebbe respinto una “barca in pericolo” con a bordo 50 persone “tra cui 20 donne e molti bambini”. A darne notizia su Twitter è Alarm Phone, il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa. “Temiamo – si legge in un primo lancio – sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da ...

Juve - Paratici starebbe ancora lavorando con il Barça per lo scambio Emre Can - Rakitic : L'annata calcistica è iniziata in tutta Europa, ma il mercato, tranne che in Premier League, non ha ancora chiuso i battenti, infatti il gong è previsto per il 2 settembre. Molti giocatori all'alba del 3 settembre potrebbero indossare altre maglie rispetto a quelle odierne e tra questi potrebbe esserci Emre Can ed altri bianconeri. La priorità della Juventus in questa ultima tranche della campagna acquisti è sfoltire la rosa cedendo soprattutto ...

Sci alpino - lunedì sBarcano a Ushuaia i gigantisti : sei gli azzurri convocati dal dt Lorenzi : I gigantisti raggiungono slalomisti e velocisti a Ushuaia per la preparazione estiva sulle nevi argentine Nuova tornata di partenze per le squadre di Coppa del mondo maschile con destinazione Argentina. Dopo velocisti e slalomisti, già arrivati a Ushuaia da qualche giorno, lunedì 26 agosto sarà il turno dei gigantisti. Il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha convocato fino a lunedì 23 settembre i seguenti atleti: Andrea Ballerin, Giovanni ...

Migranti : su Barca appoggio Jonio messaggio a Ue 'Basta nascondersi dietro Salvini' : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - "Eu stop hiding behind Salvini", cioè "Unione europea basta nascondersi dietro Salvini". E' il messaggio scritto sulla vela della 'Matteo S.', la barca d'appoggio della nave Mare Jonio del progetto di Mediterranea Saving Humans, che è partita ieri sera da Licata (Agrig