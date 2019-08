Barbara D’Urso pronta per il ritorno in tv | svela | “Rifarei La Fattoria”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 31 agosto 2019)D’Urso confessa il desiderio di rifare La Fattoria: le sue parole Da più di un anno Instagram ha aumentato l’interazione degli utenti all’interno delle Storie attraverso la realizzazione di sondaggi, emoji interattivi e inserendo anche la possibilità di farci fare delle domande dai nostri seguaci. AncheD’Urso ha risposto alle curiosità dei suoi 2,3 milioni followers, in attesa del suoin televisione con i suoi programmi di grande successo. Tra le risposte più interessanti è emerso che la conduttrice conserva un bel ricordo di tutte le trasmissioni fatte in passato, ma “quella che mi è rimasta nel cuore è La Fattoria”, il reality che ha condotto per due edizioni.D’Urso non ha mai nascosto la volontà di riportare in tv La Fattoria: alla fine dello scorso anno in una puntata di Pomeriggio 5 aveva annunciato una sua ...

