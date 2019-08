Bankitalia | da lunedì controlli più stretti su contanti

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Roma, 31 ago. (AdnKronos) – Faro acceso per chi muove sul conto cifre inper oltre 10mila euro. Stretta, insomma, su prelievi e versamenti anomali di. Dal settembre la Uif, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, che dipende dalla Banca d’Italia, verificherà il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese. Non sarà una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma accenderà un faro da parte delle autorità. La misura, prevista dalla riforma del 2017, che ne ha fissato l’inizio a settembre, prevede l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, poste, istituti di pagamento. Il 24 luglio 2019, infatti, la Commissione Europea ha pubblicato quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio europeo, accompagnati da una ‘Comunicazione’ al Consiglio e al ...

