Ascolti tv - dati Auditel domenica 1 settembre : vince il film del ciclo Purché finisca bene : Con 2 milioni 136mila telespettatori e uno share dell’11.7% è la replica del film tv di Rai1 L’Amore, il Sole e le Altre Stelle con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis il programma più visto della prima serata tv di domenica 1 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 andava in onda il film premio Oscar L’Ora più Buia, applaudito biopic su Winston Churchill, che ha raccolto 1 milione 235mila spettatori e il 7% di share. ...

Ascolti tv del 30 agosto : vince sempre Don Matteo in replica - bene l’esordio di Bake Off 7 : Con 1.986.000 telespettatori è ancora Don Matteo (share 12%), in replica su Rai1, a vincere la gara degli Ascolti nel prime time di ieri. Su Canale 5 il film Rosamunde-pilcher ‘Un amore che ritorna‘ ha ottenuto 1.736.000 (share 9.8%). Ottimo risultato per la puntata d’esordio della settima stagione di Bake Off Italia su Real Time che si porta a casa 1.421.000 spettatori e 7,9% di share. Bake Off - Dolci in forno ...

Ascolti tv - Auditel del 29 agosto : Don Matteo in replica batte tutti : È Don Matteo ad aggiudicarsi lagara degli Ascolti nel prime time di ieri: i due episodi dell’undicesima stagione, proposti in replica su Rai1, sono stati seguiti complessivamente da 2.251.000 spettatori (share 13.4%). Su Canale 5 il film ‘La matassa‘ con Ficarra e Picone è stato visto da 2.107.000 (share 11.24%) e su Rai3 l’incontro del campionato europeo di volley femminile che ha visto fronteggiarsi le nazionali di ...

Ascolti tv - Auditel del 27 agosto : Windstorm batte SuperQuark : Vince la sfida degli Ascolti di prima serata su Canale5 Windstorm – Liberi nel Vento che ha registrato 2 milioni 478 mila spettatori con il 13.65% di share. Su Rai1 l’ultimo appuntamento della stagione di SuperQuark ha realizzato 1 milione 624 mila spettatori (9.93%). Su Rai2 la Nazionale femminile di pallavolo, che ha incontrato la Slovenia, ha totalizzato 1 milione 432 mila (7.33%). Su Italia1 Chicago Fire è stata seguito da 1 ...

Ascolti tv - Auditel del 26 agosto : testa e testra tra Jack Nicholson e Vincenzo Salemme : Ascolti tv, prime time testa a testa ‘cinematografico’ in prima serata fra Rai1 e Canale 5: Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson porta sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 2 milioni 48mila telespettatori pari al 12,4%. Su Canale 5 Se mi lasci non vale, di e con Vincenzo Salemme, ha avuto 2 mln 179mila spettatori, pari all’11,8% di share. Terzo ascolto nella fascia quello di In onda che su La7 ha avuto 1 milione 512mila ...

Ascolti tv - Auditel del 25 agosto : vince Una villa per 2 con Neri Marcorè : Con 2 milioni 126 mila il film in onda su Rai1 Una villa per 2 con Neri Marcorè si aggiudica la prima serata, con il 13% di share. La serata prevedeva anche su Canale5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raggiunto 1 milione 815 mila spettatori (10.73%). Ascolti tv del 25 agosto, il prime time Nel resto della prima serata grande attenzione su Rai2 per i Campionati europei di pallavolo femminile con la vittoria per 3-0 dell’Italia ...

Ascolti tv - Rai sovrana con Pavarotti e 'La Notte della Taranta' : Prima e seconda serata a Viale Mazzini. L'evento musicale 'made in Puglia' in onda per la prima volta su Rai2

Ascolti TV | Sabato 24 agosto 2019. Techetechetè 15.9% - Lucio 8.7%. La Notte della Taranta 6.5% : La Notte della Taranta: Stefano De Martino e Belen Rodriguez Nella serata di ieri, Sabato 24 agosto 2019, su Rai1 Techetechetè Superstar – Luciano e le Stelle ha conquistato 2.610.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la replica di Lucio! ha raccolto davanti al video 1.154.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 L’uomo che non avrei mai dovuto amare ha interessato 1.248.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su ...

Ascolti Tv Mercoledì 21 Agosto - vince Superquark (13.7%) Sissi al 7.2% meglio della fine di Elementary (5.1%) : Ascolti Tv Mercoledì 21 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Superquark – Rai 1 – 2.092 milioni e 13.7% Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore – Canale 5 – 1.942 milioni e 11.8% Sissi La Giovane Imperatrice – Rai 3 – 1.113 milioni e 6.6% Hunger Games – Italia 1 – 1.061 milioni e 7.2% Elementary 1a Tv (finale di serie) – Rai 2 – 771 mila e 5.1% Sapore di ...