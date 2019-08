Art Attack | Giovanni Muciaccia e la parodia social della crisi di governo

Fonte : blogo

(Di sabato 31 agosto 2019) Vi è rimasto in casa un flaconcino di colla vinilica? E un paio di forbici dalla punta rigorosamente arrotondata? Se avete ancora dentro qualche cassetto tutto l'occorrente per quell'attacco d'arte che avreste sempre voluto realizzare, ma col quale non avete mai avuto il coraggio di mettervi alla prova, è arrivato il momento di tirarlo fuori per uno scopo ancora più nobile. Forse. Niente bamboline o strani fermaporta a forma di serpente: col cartoncino e il nastro adesivo si spiega la politica. E chi meglio di altri se non, maestro sciabolatore di matite e pennarelli, avrebbe potuto farlo?Art, programma di Disney Channel di cuiè stato volto per quindici anni, ha rappresentato un appuntamento fisso per quasi due generazioni di aspiranti artisti, nati tra la fine degli anni '80 e gli inizi del 2000. La popolarità tra bambini e genitori ...

