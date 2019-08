Fonte : direttasicilia

(Di sabato 31 agosto 2019)la stagione venatoria 2019 in. Domani inizia la pre-apertura della. Nei soli giorni 1, 4 e 5 settembre è stata autorizzata un’anticipazione eccezionale della stagione venatoria, che si aprirà il prossimo 15 settembre. E a sorpresa, malgrado i ricorsi fossero stati bocciati dal Tar, l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera hail. È stata accolta così la richiesta di che era stata al centro dell’azione legale deitorini. Tuttavia non cambiano le date di avvio della, il 15 settembre, mentre cambiano, e di molto, alcune zone in cui sarà permesso sparare e i limiti per alcune specie. La novità principale riguarda il cinghiale. Restano invariate le date di avvio e chiusura (2 novembre-30 gennaio). Ma le doppiette potranno entrare in azione non più solo il lunedì, mercoledì e giovedì bensì tutti i giorni eccetto la ...

DirettaSicilia : (Apre la caccia in Sicilia, modificato il calendario venatorio) su Diretta Sicilia - - lacittanews : Caccia: apre in anticipo la stagione venatoria. A rischio la biodiversità - Mar_Tre60 : Caccia: apre in anticipo la stagione venatoria. A rischio la biodiversità - -