App Google 10 53 fornisce indizi su un nuovo Discover e sull’Ambient Mode

Huawei Mate 30 arriverà con Android - ma le App di Google andranno installate manualmente : Sembra che i nuovi top di gamma Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro arriveranno con Android a bordo, ma senza le applicazioni di Google preinstallate. L'articolo Huawei Mate 30 arriverà con Android, ma le app di Google andranno installate manualmente proviene da TuttoAndroid.

Apple - Google : “L’azienda ha avuto per 2 anni la possibilità di hackerare e monitorare gli iPhone sfruttando vulnerabilità di iOS” : Apple ha avuto per 2 anni la possibilità di monitorare gli iPhone. Lo ha rivelato un gruppo di ricercatori di Google Project Zero, che ha spiegato come avveniva il procedimento. Grazie a una serie di siti “maligni”, che gli utenti visitavano con i propri account, gli hacker sono riusciti a entrare nei telefoni, sfruttando una serie di vulnerabilità di iOS, il sistema operativo del gigante americano della telefonia, che permetteva ...

Le App Google Drive e gli add-on della suite Google Documenti si trasferiscono nel G Suite Marketplace : Le app per Google Drive e i componenti aggiuntivi per la Suite Google Documenti stanno per avere una nuova "casa": presto sbarcheranno nel G Suite Marketplace L'articolo Le app Google Drive e gli add-on della Suite Google Documenti si trasferiscono nel G Suite Marketplace proviene da TuttoAndroid.

Google rimuove dal Play Store due App che causavano lag e battery drain : Google ha rimosso due applicazioni dal Play Store, dove avevano generato oltre 1.5 milioni di download, che nascondevano un sistema click-fraud. L'articolo Google rimuove dal Play Store due app che causavano lag e battery drain proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 non avrà le App di Google : (Foto: Weibo) I nuovi smartphone della gamma Huawei Mate 30 sono i più attesi dell’autunno insieme ai nuovi iPhone 11, ma debutteranno senza le app di Google, per via del bando imposto dal presidente americano Dondald Trump. A tutt’oggi la situazione non si discosta rispetto alle prospettive della scorsa primavera, con il divieto imposto alle società statunitensi di stringere accordi commerciali con il colosso cinese. Infatti, la ...

Arriva Pokémon Masters su iPhone e Android : come scaricarlo gratis da App Store e Google Play : I mostriciattoli tascabili di Nintendo tornano su dispositivi mobile con Pokémon Masters. E lo fanno nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, come annunciato dalla stessa compagnia di Kyoto e dagli sviluppatori di DeNA Corporation. Dopo il grande successo del "cugino" Pokémon GO - ancora sulla cresta dell'onda dopo tre anni dal lancio! -, Pikachu e i suoi colorati amici invadono nuovamente i device iOS e Android, con un titolo da poter scaricare ...

I prossimi Mate 30 di Huawei non avranno le App di Google - a causa dei divieti imposti dal governo statunitense : I prossimi Mate 30 di Huawei – gli smartphone più importanti e attesi dell’azienda cinese per la seconda metà dell’anno – non potranno essere distribuiti con le applicazioni di Google, a causa dei divieti imposti dal governo statunitense di Donald Trump, che

L’aria intorno ai Huawei Mate 30 si fa pesante : allo stato attuale niente Android né App Google : Secondo le informazioni raccolte da Reuters i Huawei Mate 30 potrebbero dover rinunciare ad Android e a tutte le app Google L'articolo L’aria intorno ai Huawei Mate 30 si fa pesante: allo stato attuale niente Android né app Google proviene da TuttoAndroid.

L’App Google si rinnova nella sezione “Personalizza Discover” che diventa “Interessi” : Nelle impostazioni dell'App Google è possibile personalizzare i contenuti del feed tramite la sezione Personalizza Discover che ora è stata rinominata in Interessi. Anche se la funzionalità è sostanzialmente la stessa, la sezione è piuttosto diversa dalla precedente. L'articolo L’App Google si rinnova nella sezione “Personalizza Discover” che diventa “Interessi” proviene da TuttoAndroid.

Google prepara un’altra lapide : un altro servizio chiuderà l’1 settembre 2020 dopo Appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità. L'articolo Google prepara un’altra lapide: un altro servizio chiuderà l’1 settembre ...

L’App Google 10.49 prepara il tutorial sui gesti di Android 10 per Google Assistant e altre novità : Il codice contenuto nella versione 10.49 dell'App Google rivela che il team di sviluppo sta lavorando su un tutorial che spiega come avviare Google Assistant con la nuova navigazione gestuale di Android 10, inoltre la modalità Driving Assistant potrebbe ottenere una modalità scura. L'articolo L’App Google 10.49 prepara il tutorial sui gesti di Android 10 per Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

L’App di Google Pay è pronta per Android 10 : in rollout la modalità scura : Con Android 10 ormai alle porte Google accelera per adeguare le app del proprio ecosistema alla modalità scura del nuovo sistema operativo L'articolo L’app di Google Pay è pronta per Android 10: in rollout la modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Google riesuma una piccola barra flottante Apparsa l’anno scorso su Maps - con qualche miglioria estetica : Un anno fa arrivavano delle segnalazioni su una novità di Google Maps. A dire il vero ne arrivarono poche, anzi pochissime L'articolo Google riesuma una piccola barra flottante apparsa l’anno scorso su Maps, con qualche miglioria estetica proviene da TuttoAndroid.