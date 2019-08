Antonella Fiordelisi | Il filtro Lisa and Lena l' ho messo perché ero davvero

Karina Cascella non si trattiene - nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lo scandalo è servito Lo scandalo che ha travolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non termina certo con oggi, visto che in molti sono entrati a gamba tesa nella faccenda, a partire da Selvaggia Roma che ha lanciato delle accuse pesantissime al suo ex. Si è detto persino che entrambi […] L'articolo Karina Cascella non si trattiene, nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ...

Aurora Ciorbi - ex di Francesco Chiofalo : “Finta la storia con Antonella Fiordelisi - lei lo sapeva” : Aurora Ciorbi, ex compagna di Francesco Chiofalo, ha raccontato a Fanpage.it la sua versione dei fatti a proposito del gossip che sta tenendo banco sui social nelle ultime ore. A emergere è una novità inaspettata: la storia tra l’ex tentatore di Temptation Island Vip e la collega Antonella Fiordelisi sarebbe finta, studiata a tavolino nelle sue fasi iniziali. Corredato di foto e prove di conversioni Whatsapp, ecco il suo racconto.Continua a ...

Chiofalo - silenzio rotto su Antonella Fiordelisi : la confessione : Francesco Chiofalo e le voci di tradimento nei confronti di Antonella. silenzio rotto: “Chiederò scusa. In questo momento non sono lucido”. Fiordelisi distrutta Come un fulmine a ciel sereno, nella notte appena trascorsa, è arrivata la notizia che Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi, sua attuale fidanzata con cui si scambiava passione e tenerezze d’amore […] L'articolo Chiofalo, silenzio rotto su ...

Ex tronisti di Uomini e Donne attaccano Francesco e Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo e il terremoto con Antonella Fiordelisi. Ecco come hanno reagito alcuni ex tronisti di Uomini e Donne Nelle ultime ore si è scatenato il pandemonio. Antonella Fiordelisi ha infatti rivelato di aver scoperto di essere stata tradita da Francesco Chiofalo, il suo fidanzato. La ragazza ha raccontato tutto su Instagram piangendo e disperandosi […] L'articolo Ex tronisti di Uomini e Donne attaccano Francesco e Antonella ...

Antonella Fiordelisi - chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo/ Da Higuain alle corna : Antonella Fiordelisi, chi è la fidanzata tradita di Francesco Chiofalo? La sportiva e modella è finita al centro del gossip

Sabrina Ghio contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo : "Zero pudore e riservatezza" (video) : Sabrina Ghio, ex tronista di 'Uomini e Donne', oggi, si è calata nei panni di 'voce del popolo', riassumendo, in poche didascaliche Instagram Stories, il pensiero comune di tante persone. Perché affidare ai social i propri tormenti d'amore, invece, di chiarire con il/la diretto/a interessato/a e rischiare, così, di perdere di credibilità? Ecco le parole dell'ex ballerina di 'Amici' contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo:prosegui la ...

Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo : "Ho il cuore distrutto - ma non c'entrano ex" : Una storia degna delle più travolgenti in onda su Temptation Island. Solo che qui, i sentimenti messi in ballo non conoscono falò di confronto, ma repliche e ripicche via Instagram. A rimanere incastrati in questo nuovo caso di tradimento fra celebrità social sono Francesco Chiofalo, che proprio nel programma di Filippo Bisciglia ha ottenuto la popolarità mediatica, e quella che fino a poche ore fa era la sua ragazza, Alessandra Fiordelisi.La ...

Selvaggia Roma dalla parte di Antonella Fiordelisi : “Francesco Chiofalo ha tradito anche me” : Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Selvaggia Roma ha detto la sua in proposito. Ha espresso la sua solidarietà ad Antonella Fiordelisi e ha chiarito di non credere alle "lacrime da coccodrillo" ostentate sui social dal suo ex fidanzato. A suo dire avrebbe assistito tante volte alla stessa scena in passato. Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Lo sostiene Aurora Ciorbi, la donna che dice di avere una ...

Temptation Island - il dramma di Antonella Fiordelisi : "Francesco Chiofalo è una mer***". Cos'ha scoperto : "Stasera, sono venuta a sapere delle cose oscene, che non mi sarei mai aspettata da lui", così ha esordito su Instagram Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, volto reso noto dal programma di Canale5 Temptation Island, al quale partecipò con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma. Solo

Antonella Fiordelisi sbotta contro ‘Lenticchio’ : ‘Ho appreso cose oscene’ : La favola d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è arrivata al capolinea. In queste ore il ''Lenticchio'' di Temptation Island è finito al centro di un’aspra polemica. Una ragazza originaria di Cerveteri, ha confessato sul web di aver avuto una relazione con il personal trainer romano, fino a circa due mesi fa. Non sarebbe accaduto nulla di male, se Francesco non fosse stato fidanzato. Francesco da un paio di mesi ha intrapreso ...

Francesco Chiofalo piange disperatamente : “Antonella Fiordelisi è andata via di casa” : Dopo la notizia del presunto tradimento, Antonella Fiordelisi ha lasciato l'appartamento che condivideva con Francesco Chiofalo. Quest'ultimo, disperato, ha assicurato che farà di tutto per riconquistarla. È di queste ore, la notizia della rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Quest'ultima ha scoperto che il suo compagno per mesi avrebbe frequentato un'altra donna, tale Aurora Ciorbi. A svelare la presunta relazione segreta ...

Francesco Chiofalo - il triangolo con Antonella Fiordelisi e Aurora Ciorbi : “Ci vedevamo mentre lei era a Salerno - chiusi in casa” : Il triangolo tra Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e Aurora Ciorbi è il gossip del momento. Tutto è iniziato con uno sfogo pubblicato su Instagram dalla Fiordelisi che, in lacrime, ha rivelato di aver scoperto il tradimento del fidanzato. “Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più. È una merda proprio”, ha detto Antonella. E pensare che solo pochi giorni fa, sempre sui ...

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo - è crisi : lui frequentava la sua ex : Presentiamo i protagonisti del fatto di gossip della giornata. Lui è Francesco Chiofalo, conosciuto anche come ‘Lenticchio’ dal soprannome che gli aveva dato Selvaggia Roma, sua compagna all’epoca in cui parteciparono in coppia a Temptation Island nel 2017. La storia tra i due dopo il programma non durò a lungo tanto che nel 2018 lo vediamo nelle vesti di tentatore nell’edizione 2018 dello stesso programma. A fine 2018 ...

