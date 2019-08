Anticipo Serie A, Milan-Brescia 1-0

Ilvince ma che fatica per battere 1-0 ila San Siro nell'della seconda giornata. Dopo il ko di Udine,i rossoneri cercano il riscatto. E al 12' sbloccano: azione sulla destra di Suso,cross perfetto per Calhanoglu che di testa batte Joronen.reagisce e sfiora il pari con Bisoli (20') e con Sabelli (para Donnarumma al 35'). Chance anche per Andrè Silva (21'). Nella ripresa rondinelle in avanti,pericoloso in contropiede specie nel finale con Piatek, tre volte, Kessie e Paquetà (palo),(Di sabato 31 agosto 2019)