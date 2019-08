Andrea Stramaccioni | l’ex allenatore dell’Inter bloccato in Iran | non può lasciare il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Si sta trasformando in un incubo l’esperienza diin. L’exdell’inter da giugno è il nuovo tecnico dell’Esteghlal, società a totale partecipazione statale del governoiano, e – complice la sosta per le Nazionali – nella serata di giovedì 29 agosto avrebbe dovuto prendere un areo che lo avrebbe riportato per qualche giorno in Italia, a Roma, dalla moglie e dai due figli. Come riferisce la Gazzetta dello Sport però,è stato fermato con il suo collaboratore Sebastian Leto dalla polizia aeroportuale che gli ha impedito di prendere il suo aereo eil Paese. Il motivo? Problemi con il visto. Il suo visto turistico risulta infatti scaduto, una circostanza strana per il tecnico che ormai lavora inda 80 giorni e che ha un permesso di lavoro. Nonostante questo, l’non ha ancora ...

