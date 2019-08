Andrea Stramaccioni bloccato in Iran | all' aeroporto non lo fanno partire per l' Italia

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) L'allenatore- ex Inter, Udinese e Sparta Praga, e da giugno a guida del club stataleiano Esteghlal - non ha potuto lasciare Teheran per fare rientro inper un paio di giorni a causa del visto turistico scaduto, nonostante lui abbia un permesso di lavoro. A raccontar

peterkama : Iran, visto scaduto: Stramaccioni fermato a Teheran #repubblica Spiacevole disavventura in Iran per Andrea Stramac… - Al33214607 : @LucaTaidelli Le tue notizie su Andrea Stramaccioni sono vere? Perché il club ha negato? - Italia_Notizie : Andrea Stramaccioni, l’ex allenatore dell’Inter bloccato in Iran: non può lasciare il Paese per problemi con il vis… -