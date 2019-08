Amici Vip diventa Celebrities | tra i concorrenti Ciro Ferrara VIDEO

Fonte : lanostratv

(Di sabato 31 agosto 2019)nel cast diinsieme ad altri Vip: le anticipazioni Da lunedì 23 settembre, salvo variazioni, andrà in onda la prima puntata diVip che ha cambiato il nome in. Come è noto, infatti, il talent show di Maria De Filippi ha deciso di aprire, per la prima volte, le porte della Scuola anche a personaggi famosi che hanno una passione segreta e solo uno di loro riuscirà a portare la vittoria a casa. Da sabato 31 agosto, durante la replica del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo, è stato diffuso il promo, confermando alcune indiscrezioni sul cast circolate nelle ultime ore e nelle scorse settimane e svelando qualcosa di inedito:concorrente diVip. Dopo essere stato un volto di punta tra gli ospiti di Tiki Taka, per l’allenatore di calcio ed ex calciatore di ruolo difensoreinizierà una nuova ...

_erikaleo : RT @GiordanaFanClub: Rockers eccoci qua, a Settembre vedremo la nostra Giordana ad Amici Vip e quindi sarà di nuovo in tv tutta per noi, si… - VeroNerazzurra : @matte051 Boh, Master dice anche amici VIP - sweetcreaturhaz : RT @eleoteque: Immaginatevi il Dama insieme alla Celentano a Amici Vip che si coalizzano contro le ballerine perchè non pesano 45 kg e mang… -