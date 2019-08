Allerta Meteo Toscana | prolungato il codice giallo per temporali

Palermo : domani Allerta Meteo per rischio idrogeologico : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani, per rischio idrogeologico di livello "Giallo"". E' quanto si legge in una nota del Comune di Palermo.

La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo dalle 14 alle 21 di domani, sabato 31 agosto, per temporali sparsi su gran parte delle zone interne. Lo segnala Regione Toscana specificando che i temporali potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate.

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : forte maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2 - alto rischio alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...

La Protezione civile regionale Siciliana ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido fino alle 24 di oggi, per rischio idrogeologico di livello 'Giallo'. Ieri a Palermo c'è stato un forte temporale.

Allerta Meteo Sicilia : tregua dal caldo - maltempo in arrivo : tregua dall’afa e dalle temperature roventi in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido fino alle 24 di domani per rischio idrogeologico di livello ‘giallo’. Dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 24-30 ore sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : il maltempo insiste in Sardegna e si estende in Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un fine agosto al sapore d’autunno quello che sta interessando la nostra Penisola. Una violenta perturbazione si sta spostando da Ovest a Est e dopo il maltempo che ha colpito la Spagna adesso le piogge arrivano in Italia dove sono previsti violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest nonostante il caldo. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Un’area di bassa pressione in avanzamento ...

Allerta Meteo Lombardia : Milano attiva il Centro operativo comunale e il monitoraggio dei fiumi : A causa delle forti precipitazioni di questa mattina, alle 14 l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Piano di emergenza e il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale. I livelli a monte sono bassi e lo scolmatore era stato comunque attivato grazie alle interlocuzioni tra le protezioni ...

Allerta Meteo Sardegna : maltempo e nubifragi fino a domani sera : Prosegue l’Allerta Meteo in Sardegna interessata nella mattinata di oggi da violenti nubifragi soprattutto nella parte sud occidentale. La protezione civile ha emesso un avviso che estende l’Allerta fino alla mezzanotte di domani. Si prevede che l’isola continuerà ad essere interessata da precipitazioni diffuse. Sul settore orientale, nella prima parte della giornata saranno probabili precipitazioni moderate diffuse, anche a ...

Previsioni meteo - maltempo e bombe d'acqua/ Allerta gialla in 4 regioni per temporali : Previsioni meteo, maltempo e bombe d'acqua: Allerta gialla della protezione civile in quattro regioni, forti temporali già in atto

Allerta Meteo : rischio di grave maltempo in Sardegna con possibili fenomeni violenti e danni [DETTAGLI E MAPPE] : Un vortice instabile molto insidioso ha già nelle grinfie la Sardegna. Il nucleo vorticoso di matrice atlantica e proveniente dalla Spagna si è già portato con il minimo depressionario a Ovest dell’isola e, da lì, sta generando intensi nuclei temporaleschi in azione su molti settori occidentali sardi. Attenzione, perché si tratta di una struttura depressionaria di significativo spessore e agente in uno stato termico nei bassi strati ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali e grandine - allerta a Sud-Ovest : allerta gialla per il maltempo, domani, sulla parte occidentale e sud-occidentale del Piemonte. I primi rovesci – informa una nota di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono previsti già nel pomeriggio di oggi, prima sulle zone pedemontane e poi estese alle pianure adiacenti nella serata. I temporali più intensi, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento sono previsti nelle prime ore di domani. ...

Allerta Meteo Sardegna : temporali e grandinate in arrivo : Dopo il caldo e l’afa in Sardegna arriva il Maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di piogge, temporali e grandinate a partire dalle 6 di mercoledì 28 agosto e sino alle 23.59 della stessa giornata. La criticità ordinaria è prevista in particolare sui bacini di Campidano, Iglesiente, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu e Tirso. Attese precipitazioni moderate e ...

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in arrivo dalla Spagna : l’avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Si avvicina verso l’Italia l’ondata di maltempo che sta investendo la Spagna in queste ore, dove la grandine ha investito Madrid allagando strade e creando danni e disagi anche ai trasporti. La protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo. Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti ...

Allerta Meteo per la Sardegna : rischio nubifragi e fenomeni violenti. Forti piogge anche al Nordovest : Giornata critica, quella di mercoledì 28, per alcune regioni italiane. Un vortice molto insidioso e ben strutturato a tutte le quote, proveniente dalla Penisola Iberica, Spagna, avanza verso il Mediterraneo centrale. La struttura vorticosa raggiungerà la Sardegna nel corso della mattinata di domani, scombussolando letteralmente il tempo sull’isola. L’avvezione di vorticità positiva avverrà piuttosto repentina, in un contesto termico ...