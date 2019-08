Alessandria | donna di 99 anni si suicida gettandosi dalla finestra della casa di riposo

Fonte : fanpage

(Di sabato 31 agosto 2019) Il dramma in mattina a Valenza, nell'Alessandrino. L'anziana ha atteso il cambio turno del personale, per mettere in atto il suo piano. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. “Si tratta di una vicenda tristissima”, commenta il sindaco.

