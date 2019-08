Addio Franco Columbu | è morto il campione di culturismo | il ricordo dell’amico Arnold

Addio Franco Columbu - è morto il campione di culturismo : il ricordo dell’amico di Arnold Schwarzenegger : L’ex campione di culturismo e attore Franco Columbu , 78 anni, originario di Ollolai (Nuoro), ma da sempre residente a Los Angeles, è morto nel pomeriggio del 30 agosto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna. Culturista di fama mondiale e amico del cuore di Arnold Schwarzenegger , Columbu era in vacanza nella sua Sardegna, come ogni anno. È stato subito ...

Un posto al sole anticipazioni : FRANCO dà l’Addio a CIRO : Parte una nuova settimana a Un posto al sole e sarà l’occasione per chiarire una trama che nella narrazione della soap era rimasta un po’ in sospeso… Durante l’inverno e soprattutto nel corso dei mesi in cui Gaetano Prisco (Fabio De Caro) era tornato a infastidire pesantemente FRANCO (Peppe Zarbo), avevamo ritrovato CIRO (Vincenzo Alfieri), il giovane pugile amico del Boschi. L’uomo era entrato a pie’ sospinto ...