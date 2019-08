Accadde oggi | 22 anni fa moriva Lady Diana e oggi emergono nuove verità | il caso potrebbe

Accadde oggi - 28 agosto 1981 : muore Béla Guttmann - l’incredibile storia dell’uomo che maledisse il Benfica : Nato a Budapest nel 1899, da una famiglia di ballerini ebraici, Béla Guttmann gioca in Ungheria, Austria e Stati Uniti. Da allenatore viaggia molto: Austria, Olanda, Ungheria, Italia (con Padova e Triestina), Argentina, Cipro, Brasile, Uruguay, Svizzera, Grecia e Portogallo. Un personaggio fuori dagli schemi. A Padova non ha una paga. Il contratto prevede solo dei premi vittoria per singola partita. Particolarmente ricca di successi la sua ...

Accadde oggi - 28 agosto 2007 : muore Antonio Puerta - un destino senza scampo per l’uomo di Nervion : 25 agosto 2007. Si gioca Siviglia-Getafe, una partita come le altre. Purtroppo no, non lo sarà. Alla mezz’ora del primo tempo Antonio Puerta, difensore mancino del Siviglia, accompagna il pallone sul fondo del campo e si ferma, rimanendo qualche secondo con le mani sulle ginocchia. Poi, all’improvviso cade a peso morto in avanti. Dragutinovic, compagno di reparto, è tra i primi a soccorrerlo insieme al portiere Palop. Il centrale ...

Accadde oggi - 25 agosto 1928 : in Europa compaiono i primi numeri di maglia : Il 25 agosto 1928 Arsenal e Chelsea diventano le prime squadre in Europa a scendere in campo con i numeri sulle spalle. Una svolta storica, perché i giocatori venivano riconosciuti molto più facilmente con i numeri di maglia. Ogni numero era assegnato a seconda della posizione in campo, cosa che rendeva ancor più semplice l’identificazione. E così si aveva l’1 per il portiere, il 2 e il 3 per i centrali di difesa, il 4, 5 e 6 ...

Accadde oggi - 23 agosto 2000 : l’incubo dell’Inter con l’Helsingborg nel preliminare di Champions : Il 23 agosto 2000 l’Inter visse una delle pagine più buie della propria storia. Si giocava il preliminare di ritorno di Champions League. Avversari gli svedesi dell’Helsingborg. Andata 1-0 per gli scandinavi, ma la squadra di Marcello Lippi poteva contare sul fattore campo e sulla spinta di San Siro, oltre che su una qualità tecnica nettamente superiore. La traversa di Seedorf e il palo di Robbie Keane furono i primi segnali nefasti. ...

Accadde oggi : nel 1962 il terribile terremoto bianco colpì Irpinia - ecco la storia dell’evento quasi dimenticato : Era il 21 agosto 1962 quando l’Irpinia veniva colpita da un fortissimo sisma che raggiunse il IX grado nella scala MCS. Il bilancio fu grave: 16 morti e oltre diecimila sfollati. Si tratta di un evento ormai quasi rimosso dalla memoria collettiva degli italiani, forse perché nella stessa zona si verificarono terremoti più devastanti e che causarono un numero decisamente maggiore di morti e di danni alle strutture. Il sisma del 1962 in Irpina ...

Accadde oggi - 40 anni dalla morte di Giuseppe Meazza : ‘balilla’ diventato leggenda : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, sono passati 40 anni dalla morte di Giuseppe Meazza. Soprannominato Peppino ha indossato le maglie di Milan, Juventus e Atalanta ma l’esperienza più importante è stata sicuramente con la maglia dell’Inter. E’ rimasto in nerazzurro per ben 13 anni conquistando tre scudetti, una Coppa Italia, due Coppe Internazionali e soprattutto due Coppe ...

Accadde oggi : nel 1975 la sonda Viking viene lanciata verso Marte : Ben 44 anni fa, il 20 agosto 1975, veniva lanciata verso Marte la sonda spaziale Viking 1: la NASA dava ufficialmente il via al programma spaziale Viking, i cui obiettivi principali erano ottenere immagini ad alta risoluzione di Marte, caratterizzare la struttura e la composizione dell’atmosfera e della superficie, ricercare tracce di vita aliena. La sonda era costituita da un modulo orbitante e da un modulo di atterraggio. In oltre 6 anni ...

Accadde oggi - 17 agosto 2008 : muore Franco Sensi - uno dei presidenti più amati nella storia della Roma : Il 17 agosto 2008 ci lasciava Franco Sensi, storico presidente della Roma. Ventesimo presidente della storia giallorossa, Franco Sensi è ricordato con affetto dai tifosi della Roma, specialmente per aver regalato la gioia del terzo scudetto (quello del 2001). Fu anche imprenditore petrolifero, immobiliare ed editoriale e fu proprietario anche di Foggia, Nizza e Palermo. Ma l’amore per la Roma fu ineguagliabile. Quindici anni di ...

Accadde oggi – 15 agosto 1936 - l’Italia di Pozzo vince le Olimpiadi di Berlino : Un ferragosto da incorniciare quello del 1936 per l’Italia. Alle Olimpiadi di Berlino, la Nazionale di calcio, guidata da Vittorio Pozzo, conquistò la medaglia d’oro. Decisiva fu la vittoria in finale contro l’Austria per 2-1 ai tempi supplementari. Eroe della partita Annibale Frossi, giocatore dell’Ambrosiana Inter (famoso poiché utilizzava gli occhiali da vista in campo) che realizzò una doppietta. Una vittoria che ...

Accadde oggi 12 agosto 1946 - nasce la Sampdoria : una fusione diede origine alla storica società : Il 12 agosto 1946 non è una data come le altre per i tifosi della Sampdoria. Quel giorno, infatti, dalla fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria prese vita la Sampdoria. La neo-nata squadra fu ammessa immediatamente in Serie A e il primo presidente fu Piero Sanguineti, sostituito quasi subito da Amedeo Rossotto e il primo allenatore fu Giuseppe Galluzzi. La maglia scelta fu anch’essa una fusione tra i due club esistenti in ...

Accadde oggi : 63 anni fa la tragedia di Marcinelle - morirono 136 minatori italiani : Marcinelle, 63 anni dalla tragedia. L’8 agosto del 1956 136 minatori italiani trovarono la morte nella miniera di carbone Bois du Cazier, in Belgio, insieme a 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. In totale, morirono 262 minatori su un totale di 274 presenti: 12 lavoratori vennero tirati su il primo giorno, mentre i famigliari degli altri dovettero aspettare fino ...

Accadde oggi – 8 agosto 2009 - muore Daniel Jarque : il mondo catalano in lutto : Morire a 26 anni. E’ quanto successo a Daniel Jarque, capitano dell’Espanyol, quel maledetto 8 agosto. In ritiro a Coverciano (Firenze), telefonò alla sua compagna la quale improvvisamente non sentì più la voce del fidanzato. Dani se ne andò così per una asistolia. Cresciuto nelle giovanili del club catalano, Dani ha indossato per tutta la vita solo la maglia dell’Espanyol diventando una vera e propria icona per i tifosi. Tanti ...

Accadde oggi : un anno fa l’esplosione a Borgo Panigale [GALLERY] : Un anno fa l’incidente che ha devastato il quartiere di Borgo Panigale: il 6 agosto 2018 il raccordo dell’A14 è stato squarciato dall’esplosione di un’autocisterna che ha tamponato un altro mezzo pesante, facendo saltare in aria parte del raccordo autostradale e dando vita a una deflagrazione che ha coinvolto le aree limitrofe con vetrine di negozi in frantumi, infissi delle case divelti, creando il panico tra i ...

Accadde oggi : il 6 agosto 1945 veniva sganciata la bomba atomica su Hiroshima [GALLERY] : La mattina del 6 agosto 1945, alle 08:16, il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città portuale e industriale giapponese di Hiroshima, la prima bomba atomica, denominata “Little boy” provocando più di 100mila morti all’impatto con il suolo e altre decine di migliaia di feriti per le contaminazioni nucleari. In pochi secondi il centro di Hiroshima fu completamente incenerito. L’evento fu ripetuto tre giorni dopo ...