5 fumetti per un viaggio in Russia | da Mosca alla Siberia

5 fumetti per perdersi a Londra : Londra è una città dal fascino unico: grigia, sobria, monumentale; affollata, diversa, scoppiettante. Dai vicoli ai palazzi in mattoncini, dai parchi popolati da scoiattoli e corvi sino ai teatri dove si tengono musical a ciclo continuo. Non sorprende che la capitale del Regno Unito sia meta di vacanze memorabili, e ispirazione per artisti di ogni genere – fumettisti inclusi. Ecco 5 fumetti e graphic novel che vi faranno scoprire il fascino di ...

5 fumetti per volare fino a Tokyo : Tokyo, metropoli delle contraddizioni e dei contrasti: dalla tranquillità dei parchi al caos dell’incrocio di Shibuya, dalla tradizione dei templi shintoisti alle luci e ai negozi di action figure di Akihabara, la città elettrica. Tokyo è anche la capitale dei manga e degli anime, parte importante della cultura contemporanea e dell’espressione artistica giapponese. Ecco allora 5 opere a fumetti che vi faranno volare sino alla ...

I consigli per l’estate nel nuovo podcast di Wired : serie tv - libri - cinema e fumetti : Piena estate, tanto tempo libero per recuperare quello che ci piace di più. Per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi tanti consigli per trascorrere piacevolmente il periodo estivo, in compagnia di libri, serie tv, film e fumetti. Si tratta di storie che magari vi siete persi negli scorsi mesi, o magari altre che desiderate godervi da tempo senza averne mai avuto modo. Ma ci sono anche avvertimenti su film o serie che non valgono la pena di ...

5 fumetti per respirare l’aria di Parigi : Parigi, città della grandeur francese, dell’amore romantico, grande capitale d’arte e di cultura. Meta ideale per una vacanza estiva, che sia un weekend di fuga o qualche settimana di esplorazione e scoperta (sempre che non preferiate New York o Berlino). E, ovviamente, ambientazione ideale per un gran numero di fumetti e graphic novel ambientati tra Louvre e Tour Eiffel. Non sorprende, d’altro canto, visto il fascino della ...

5 fumetti per scoprire Berlino : Berlino è una delle capitali più giovani e sexy d’Europa. Da decenni ormai attrae turisti di ogni età, attratti dalle piazze monumentali, dalla contrapposizione tra Est e Ovest, o dalla scoppiettante e frizzante vita notturna, culturale ed artistica. L’appeal di Berlino è indissolubilmente legato alla storia della città nel Novecento, secolo che ha plasmato e definito l’identità attuale della città. Dopo aver esplorato New York ...

Marvel – Per il fumettista Mark Millar - Taron Egerton sarà il nuovo Wolverine : Marvel – Mark Millar con un post su Twitter annuncia che Taron Egerton sostituirà Hugh Jackman e diventerà il nuovo Wolverine. Ecco le sorprendenti dichiarazioni del fumettista! Marvel, Taron Egerton prenderà il posto di Hugh Jackman secondo quanto dichiarato con un post su Twitter dal famoso fumettista Mark Millar. Taron Egerton, l’attore visto al cinema in Rocketman e Kingsman ... Leggi tuttoMarvel – Per il fumettista Mark ...

C’è un sito per scrivere una privacy policy a fumetti in pochi minuti : Come rendere un’informativa sulla privacy semplice, comprensibile e scorrevole? Con un fumetto. È questa l’idea dell’Istituto nazionale per la privacy e la valorizzazione dei dati, per rispettare uno dei principi del regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Gdpr), che impone di “assicurare trasparenza, comprensibilità” per comunicare come vengono trattate le informazioni. Collaborando con la Scuola fumetto di ...