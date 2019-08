Zingaretti | Basta con ultimatum inaccettabili | Di Maio | Sono

Fonte : blogo

(Di venerdì 30 agosto 2019) Le parole di Luigi Disubito dopo l'incontro di oggi con Giuseppe Conte hanno scatenato varie reazioni, tra le più accese quelle dei dem Andrea Orlando, che ha chiesto se il M5S abbia cambiato idea, e Maria Elena Boschi, che ha parlato diirricevibile. A riassumere la posizione del PD c'è ovviamente il segretario Nicolache su Twitter ha commentato:"Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo Governo all’Italia, per una svolta europeista, sociale e verde. Macon glio non si va da nessuna parte"Subito dopo è arrivata la contro-replica di Diche ha specificato che non si tratta di un, ma di 20 punti programmatici da rispettare.Intanto il Premier incaricato Giuseppe Conte oggi ha incontrato anche Papa Francesco, non perché non sappia più a che santo votarsi, ma perché è stato al ...

repubblica : #CrisiDiGoverno #GovernoContebis #DiMaio: 'Sì ai nostro punti o voto'. Zingaretti: 'Basta ultimatum o non si va da… - rossipresidente : Spero, come sembra pensare anche #Zingaretti, che il #PD non accetti che Conte vada alla guida del nuovo #governo.… - PieraBelfanti : Patuanelli e D'Uva negazione dell'evidenza e secchiate d'acqua gelata sul fuoco. #TGla7 #GovernoContebis #Zingaretti Basta ultimatum! -